Nouveaux albums, surprises, lives, interviews, rencontres, cocktails et musique dans la Foule Sentimentale.

Avec Equinox infinity, Jean-Michel Jarre ne signe pas la suite d'Equinoxe sorti en 1978, mais plutôt une disgression autour des personnages de sa couverture, les "Watchers". 10 mouvements sur le thème de l'intelligence artificielle signé par un artiste incontournable.

Troisième et dernière date de la résidence d'Aloïse Sauvage dans Foule sentimentale. Après Présentement, et une reprise de "Le chanteur" de Balavoine, elle interprète "A l'horizontale", son nouveau single.

Emily Loizeau, artiste et citoyenne engagée, a décidé de soutenir l’appel « Nous voulons des coquelicots » visant à interdire tous les pesticides de synthèse et mobilisant déjà plus de 450 000 signataires. Pour élargir la mobilisation, Emily a offert cette chanson porteuse d’espoir « Viens avec moi mon vieux pays»

Double résidence ce soir car si Aloïse termine la sienne, Vendredi sur mer la débute. Son album Premiers émois sort aujourd'hui et elle joue en live "Ecoute chérie

Le duo électro You man sort un maxi intitulé Tutti va bene. Après leur superbe album Spectrum of love, Tepat et Giac soigne trois titres taillées pour les dancefloor mais pas que...

Brune sortira son album Sombre animal le 29 mars. L"amour et les souvenirs se déclinent à travers un univers aux ambiances multiples. Découverte à ne pas rater!