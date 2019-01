Nouveaux albums, surprises, lives, interviews, rencontres, cocktails et musique dans la Foule Sentimentale.

Un album, un livre et une bande originale constituent l'actualité bouillonnante de Bertrand Belin. A travers Persona, son 6ème album, on entrevoit des solitudes, des ruptures, des départs, des déclassements, thèmes totémiques. “Je n’ai pas envie d’enfermer mes chansons, leur ambiguïté est volontaire, dit Belin. Mes personnages ne sont jamais déclarés, ils flottent dans un monde sans vrai rebord, on ne sait pas leur âge, leur sexe, comment ils sont habillés, à quelle société ils appartiennent”.

Le premier album de Fred Poulet s'appelait "Mes plus grands succès" Le décor était planté avec cet artiste singulier, s'imaginant Iggy Pop devant une foule fiévreuse et suante. Plusieurs albums plus tard, il revient avec The soleil, un album qui renoue avec cet envie d'imprégner un rock direct et tranchant.

Cet album de Fred Poulet sort sur le label de Rodolphe Burger, Dernière bande. Rodolphe Burger prépare justement son nouvel album et nous propose en exclusivité un titre inédit extrait de celui-ci, "Madeleine".

Melissa Laveaux est en tournée pour propager les ondes réjouissantes de son magnifique album Radyo Siwel. Elle nous propose en direct et en live, une lecture musicale à partir d'un texte de René Depestre.

Deuxième date de la résidence de Voyou dans Foule sentimentale. A quelques jours de la sortie de son 1er album Les bruits de la ville, il joue en live la reprise d'Henri Salvador "Jardin d'hiver".

Ramo sort aujourd'hui son 2ème Ep A nouveau sauvages. Il joue en live le titre éponyme.