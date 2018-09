Nouveaux albums, surprises, lives, interviews, rencontres et musique dans la Foule sentimentale.

Flavien Berger

Flavien Bergerrevient avec son deuxième album, Contre-temps. Un album sur le thème du voyage et du temps, « une quête à reculons » comme il le dit lui-même. Contre-temps ambitieux et bientôt incontournable, Flavien revient sur sa genèse, son histoire.

Etienne Daho

Etienne Daho repart en tournée début octobre; Avant de fouler les scènes de France, il fait un détour au Belair pour venir nous parler musique et échanger avec Flavien Berger

Youssoupha

Youssoupha est une des meilleures plumes du rap actuel et un personnage aussi intéressant qu'attachant. Nouvel album, Polaroïd Experience, sans cliché et avec l'objectif d'avoir l'esprit toujours ouvert.

Agar Agar

Il y a longtemps qu'Agar Agar fait parler d'eux. Pourtant, il s'agit bien là de célébrer la sortie de leur 1er album,_The Dog And The Future_. Machines, technologie, rapports humains, Agar Agar propose une lecture musicale du monde actuel et de celui de demain.

Grand Blanc

Après leur passage dans Foule sentimentale live il y a deux semaines, Grand Blanc vient parler de son nouvel album Image au mur.

La résidence

Nos résidents sont frères. Ils viennent de Saint-Etienne, du quartier de Terrenoire. Un nom synonyme de racines et d'exil qui colle parfaitement à la musique sans limite de Terrenoire. Ils jouent ce soir "Coeur de latex", titre inédit qui figurera sur leur 1er Ep attendu pour le 12 octobre.