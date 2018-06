Nouveaux albums, surprises, lives, interviews, rencontres et musique dans la Foule sentimentale.

Foule sentimentale au Belair © Radio France / Alexis Goyer

"Saperlipopette"! Nouvel album de Richard Gotainer, tourneur-phraseur d'exception dans le panorama musical français. Découverte de nouveaux titres et retour sur sa carrière sous l'oeil de la nouvelle génération.

Art Mengo sortira son nouvel album dans quelques mois. En avant-goût, il joue en live un premier extrait, "Grand ciel"

Moodoïd et plus particulièrement Pablo, leader/chanteur/musicien du groupe, sera en écoute tout l'été sur la playlist de France inter avec le titre "Reptile". Rencontre décalée et étonnante avec un de ses maîtres, Richard Gotainer.

Chaton fut résident dans Foule sentimentale il y a quelques mois lors de la sortie de son album "Possible". Reggae, auto-tune, chanson et poésie, Chaton livre de manière simple sa complexité.

Depuis le printemps de Bourges 2017, première rencontre avec Voyou, le lien est tissé à tout jamais. Après avoir officié comme musicien dans plusieurs formations (Elephanz, Pégase...), il a sorti son 1er EP "On s'emmène avec toi" en janvier dernier.

Lonepsi revient pour la dernière date de sa résidence dans l'émission. Il joue un nouvel extrait de son projet "Kairos"