Isaac Newton, la coccinelle, le professeur Burp, le pluvian, le commissaire Bougret et son fidèle adjoint Charolles, le journal Pilote, le cinéma... Marcel Gotlib grand prix Angoulême en 1991 invité de France Inter +. Suite de notre série sur ces auteurs qui ont reçu le grand prix d'Angoulême.

Gotlib en 1992 © AFP / Herve BRUHAT

Ce soir gros plan sur Marcel Gotlib grand prix Angoulême en 1991. Dans l’émission de Gérard Lefort « Restons groupés » du 7 juin 1999, Marcel Gotlib revient sur son maître René Goscinny, sur son œuvre à travers ses débuts, et sur les emblématiques Rubriques-à-Brac, Pilote, l’Echo des Savanes…

Extraits :

Gotlib : "Goscinny avait à coeur de s'adresser à un public un peu plus lycéen potache, alors que les deux grands, Spirou et Tintin d'abord, étaient Belges. Donc, par définition, très, très amusants, mais moins que les Français. (Rires) Et puis, un jour Goscinny et Jean-Michel Charlier ont repris les rênes de Pilote qui existait déjà, mais qui ne fonctionnait pas très bien."

"Goscinny avait une politique d'auteur, c'est à dire qu'il nous disait : "Allez-y !" Comme c'était un hebdo, si ça ratait, on se rattrapait la semaine suivante : "mes enfants, nous sommes condamnés au succès." Et puis il y a eu Mai 1968, et il a instauré les pages d'actualité."

"Goscinny qui avait ça dans Mad m'a proposé une rubrique comme ça, sans héros, sans Tintin et Milou, sans Spirou et Fantasio, dans Astérix et Obélix. Les héros, c'étaient les dingo-enquêteurs et quand il l'a terminé, m'a dit de continuer le même genre de rubrique. Mais le vrai héros de la Rubrique-à-brac, c'est moi ! Je disais "je". Et après un moment, je me suis dessiné. "

Isaac Newton, un hasard

"Isaac Newton ? C'est le hasard. Il figurait déjà dans l'une des premières pages publiées dans Pilote. Les petites anecdotes historiques me font rire. Et cette pomme de Newton, c'est un gag qui a révolutionné la science ! Dans les Rubrique-à-brac, comme il n'y avait pas de "Les aventures de...", il fallait mettre des repères. Parce qu'imaginez qu'un type achète Pilote pour la première fois ou la quatrième fois de sa vie, s'il ouvre mes pages et ne reconnait aucun héros, aucune aventure, aucun coup de poing ou aucune course-poursuite... où se trouve-t-il ? Il voit la coccinelle, la Rubrique-à-brac, Isaac Newton, il lit des expressions récurrentes...

La suite (passionnante) est à écouter...

Et Le 7 décembre 2008 Marcel Gotlib reçoit chez lui Rebecca Manzoni, histoire de refaire le tour de sa « drôle » de vie.

