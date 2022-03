Dans son intervention hier soir, le Président a prévenu les Français que le monde « change d’époque », et que l’Europe doit s’adapter : de quoi valider ses propositions de 2017 sur la souveraineté européenne qui sont aujourd’hui plus consensuelles.

Le Président Emmanuel Macron a fait hier soir sa deuxième allocution aux Français sur la guerre en Ukraine. © AFP / Ludovic MARIN / AFP

Dans les frustrations de près de cinq années de politique étrangère d’Emmanuel Macron, il y a deux dossiers essentiels que la guerre d’Ukraine replace au premier plan ; et sur lesquels il est longuement revenu dans son allocution hier soir.

Le premier, ce sont les relations avec Vladimir Poutine, avec lequel il a entretenu tout au long du quinquennat des rapports suivis, mais sans résultats. Ca a commencé dès le mois de juin 2017 à Versailles, et Emmanuel Macron a vainement poursuivi cette tentative de dialogue, malgré les critiques.

Le second, c’est l’ambition européenne d’Emmanuel Macron, énoncée là aussi dès 2017, dans son discours de La Sorbonne, et qui s’est heurtée à la frilosité d’un continent effrayé par le concept de « puissance ». Les choses ont bougé depuis 2017, mais pas aussi vite et aussi profondément qu’il l’espérait.

L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe a transformé le contexte dans lequel se déroulaient ces débats, et Emmanuel Macron peut transformer ses résultats mitigés sur ces dossiers en atouts dans ce nouveau monde.

Avec Poutine, le Président a pu utiliser son dialogue frustrant comme preuve qu’il n’était pas hostile à la Russie, que la France, pas plus que l’Europe ou même l’Otan, ne sont en guerre avec la Russie ; et il pousse même le paradoxe à revendiquer la poursuite de ce dialogue pendant la guerre, puisqu’il a déjà parlé deux fois au téléphone avec le Président russe depuis le début de l’invasion.

C’est évidemment une réponse à ses détracteurs, aussi bien ceux qui qualifiaient de « naïf » son dialogue avec Poutine, que ceux qui, aux extrêmes de l’échiquier politique français, lui reprochent de ne pas assez dialoguer avec Moscou. Aux deux, il montre qu’il n’a jamais rompu le dialogue, mais que ça ne l’empêche pas d’avoir des positions claires de soutien à l’Ukraine face à l’agression dont elle est victime.

L’Europe est sans doute le passage le plus important de l’allocution, car le Président a retrouvé les accents pro-européens de 2017, mais cette fois en phase avec le climat général du reste du continent, après le choc de la guerre.

Dès lors, l’échec relatif de la mise en œuvre de son programme de La Sorbonne peut apparaître comme de l’anticipation, les mots-clés d’ « Europe-puissance » ou de « souveraineté européenne » sont en train d’entrer dans le discours des plus réticents, à commencer par l’Allemagne qui vient de faire un virage majeur.

Sur sa défense, sur son indépendance énergétique ou industrielle, sur sa capacité à défendre ses libertés, ou à stabiliser le continent à sa périphérie immédiate, l’Union européenne doit changer de braquet. Depuis plusieurs jours, l’entourage d’Emmanuel Macron le suggérait ; le Président a annoncé hier soir que le sommet européen des 10 et 11 mars à Versailles, prévu de longue date, sera un moment important pour faire avancer ces sujets.

La construction européenne a toujours avancé lors des crises ; celle-ci lui a été imposée de l’extérieur, et il ne tient qu’aux « 27 », aujourd’hui, de sortir renforcés du « changement d’époque » annoncé hier par le Président. C’est clairement un moment historique à ne pas rater.