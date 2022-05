Une décision de la Cour suprême pourrait revenir sur la protection constitutionnelle jusque là accordée au droit à l'avortement. Et les arguments sont tous conservateurs et politiques.

L'avortement menacé aux Etats-Unis. Ici manifestation devant la Cour suprême à Washington © Getty / The Washington Post

Le sujet enflamme la presse américaine depuis qu’un brouillon de jugement de la Cour suprême a fuité dans les médias. Ce brouillon, s’il est adopté tel quel, abrogerait la fameuse décision de 1973 dite « Roe versus Wade » qui a fait de l’avortement un droit constitutionnel. Les conséquences seraient immédiates :

Plus de la moitié des États américains n’attendent que cela pour interdire ou restreindre sévèrement l’avortement. A l’image du Texas qui a adopté l’année dernière une loi l’interdisant au-delà de 6 semaines de grossesse ou de l’Oklahoma qui vient de l’imiter.

Le plus étonnant est que les trois-quarts des Américains soutiennent le droit des femmes à avorter dans les limites légales qui, aux Etats-Unis, vont jusqu’à 24 semaines. S'opposer à l’avortement est le fait d’une toute petite minorité, souvent religieuse.

Une minorité agissante et mobilisée

En militant partout et durement et en s’enkystant dans le Parti républicain. Comme cette minorité religieuse vote beaucoup et se mobilise ardemment, elle pèse d’un poids disproportionné sur les primaires qui désignent les candidats et, ensuite, sur les élections.

Puis, cette minorité conservatrice et religieuse a noyauté les Assemblées législatives des États. Aujourd’hui, dans une bonne moitié des Etats-Unis, on ne peut plus être élu sans s’opposer à l’avortement. Ce processus a mis 50 ans à se consolider.

Il s’est cristallisé avec la présidence de Donald Trump : le président le plus caricaturalement conservateur de l’Histoire des Etats-Unis a pu nommer trois juges à la Cour suprême et il a pour longtemps fait basculer la plus haute juridiction du pays très à droite : six juges conservateurs, trois progressistes.

Un processus qui, je tiens à le souligner, est éminemment démocratique ! C’est même toute la beauté de la démocratie américaine : les mouvements sociaux et idéologiques partent du bas, de militants convaincus, acharnés, pour parvenir après des années de luttes, qu’elles nous plaisent ou non, à imposer leurs idées.

Les arguments conservateurs de la Cour suprême

L’argument principal est très conservateur et fait, froid dans le dos : le juge qui a rédigé ce brouillon explique que l’avortement n’étant pas cité explicitement par la Constitution - elle date de 1776, je le rappelle -, il ne peut être reconnu comme un droit constitutionnel qu’à une condition :

Si l’avortement avait été associé à l’idée de liberté américaine pendant assez longtemps pour être validé par l’Histoire. Or, poursuit le juge, c’est l’inverse qui est vrai : l’avortement a été illégal et réprouvé pendant l’essentiel de l’Histoire des Etats-Unis.

Ça fait froid dans le dos, parce que le même genre d’argument pourrait être utilisé pour le droit à la contraception, ou le droit d’avoir une relation avec une personne de même sexe. En revanche, l’autre argument avancé est difficilement critiquable :

Le juge explique que s’il revient à la Cour de décider de la Constitutionnalité de l’avortement, c’est parce que le législateur n’a pas fait son travail. Or, c’est vrai qu’en un demi-siècle les Sénateurs américains ne sont jamais parvenus à graver ce droit pourtant si précieux dans le marbre de la loi.