Face à la question potentiellement dommageable de ses relations avec Poutine, la candidate du RN a vite réagi en condamnant l’invasion de l’Ukraine ; même si les fondamentaux de son programme restent inchangés.

Marine Le Pen a présenté hier sa politique étrangère, appelant à un partenariat stratégique entre l’Otan et la Russie après la guerre d’Ukraine. © AFP / Emmanuel DUNAND / AFP

Le 24 février dernier, lorsque Vladimir Poutine a déclenché l’invasion de l’Ukraine, Marine Le Pen risquait de devenir une victime collatérale de la guerre qui démarrait. Son parti venait d’imprimer une brochure électorale dans laquelle figurait la photo de sa rencontre avec le maître du Kremlin en 2017, et elle estimait sur les plateaux de télévision que la Russie n’attaquerait pas car ce n’était pas son intérêt.

Six semaines plus tard, la candidate du Rassemblement national est au second tour, sortie indemne d’une situation potentiellement dommageable. Elle a très vite condamné l’invasion, comme l’ont fait aussi les autres candidats du premier tour qui ne croyaient pas à cette guerre.

A quelques jours du second tour, Marine Le Pen tente de présenter une position moins tranchée qu’avant le 24 février, même si les fondamentaux de son programme restent inchangés ; en particulier la sortie du Commandement intégré de l’Otan au moment où cette alliance est jugée incontournable par de nombreux Européens face à une Russie redevenue menaçante.

Dans sa présentation de sa politique étrangère hier, Marine Le Pen a proposé qu’à l’issue de la guerre d’Ukraine, il y ait un « rapprochement stratégique » entre l’Otan et la Russie. Une proposition inoffensive, car à tout le moins lointaine alors que la guerre fait rage.

La candidate du RN veut gommer le président russe de la photo. Dans la matinale de France Inter, mardi, elle a rétropédalé sur sa déclaration du 31 mars proposant que Poutine devienne un « allié » de la France après la guerre. Elle voulait dire la Russie, a-t-elle rectifié. Et si elle s’oppose aux sanctions sur l’énergie contre la Russie, ce n’est pas pour protéger Poutine, c’est pour épargner aux Français des prix plus élevés, argument efficace.

Marine Le Pen cherche surtout à déminer le terrain avant son débat du deuxième tour avec Emmanuel Macron, mercredi prochain, au cours duquel la Russie et l’Ukraine constitueront certainement un gros morceau. A l’arrivée, si les deux candidats sont aux antipodes sur l’avenir de l’Europe -Dominique Seux en a parlé-, la candidate du RN a fait un repositionnement sur la Russie qui la rend moins vulnérable en apparence, sinon sur ses positions passées.

Le Président sortant est dans une position différente en raison de son rôle de premier plan dans la partie diplomatique de la crise russo-ukrainienne.

Paradoxalement, le dialogue qu’il a entretenu en vain avec Poutine pendant son quinquennat est utilisé par Marine Le Pen comme la preuve qu’il est nécessaire de garder le contact avec Moscou. Même s’il y a une différence entre des échanges de chefs d’États et une visite au Kremlin en pleine campagne électorale. De même Marine Le Pen sera-t-elle d’accord avec sa réticence à utiliser le mot « génocide » à propos de l’Ukraine, comme le fait Joe Biden.

Au cours du débat télévisé, le candidat Macron tentera assurément d’attaquer sa rivale sur ses liens avec la Russie de Poutine, ou sur son programme, dont il estime qu’il affaiblirait la défense de l’Europe à un moment de crise internationale.

Mais la campagne du premier tour, alors que l’émotion était vive face aux images d’Ukraine, a montré que l’argument ne pèse pas très lourd dans la motivation des électeurs. Même s’il s’agit, en fait, d’enjeux majeurs pour l’avenir du pays.