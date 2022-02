La France et ses partenaires devraient acter leur départ du Mali, après l’impasse sécuritaire et politique, tout en restant au Sahel sous d’autres formes. Le temps des grandes interventions est sans doute révolu.

Photo d’archives d’un soldat français de l’opération Barkhane en 2015, déployé au Mali contre les groupes djihadistes qui menacent le pays. © AFP / Philippe DESMAZES / AFP

Le départ annoncé des troupes françaises du Mali marque la fin douloureuse d’un cycle, et un véritable saut dans l’inconnu. Ce cycle, c’est à la fois celui de l’intervention militaire française qui a débuté sur un succès en 2013, et s’achève sur un sentiment d’échec, de mission non accomplie ; mais aussi celui, plus largement, des grandes interventions militaires occidentales.

Au Mali, la France paye le décalage entre des succès tactiques comme l’élimination régulière de chefs djihadistes, et le sentiment d’insécurité croissant des populations d’une zone de plus en plus vaste du Sahel ; la différence entre les moyens asymétriques d’une grande armée occidentale et le sentiment d’impuissance face à la poursuite des massacres. Elle paye aussi pour la fragilité de l'État malien.

La France a été rattrapée par l’accélération des événements et doit aujourd’hui partir sous pression. La dégradation des relations avec la junte militaire malienne, et l’hostilité croissante de la population en mal de bouc émissaire, ont achevé de signer la fin de la présence française. Les mercenaires russes de Wagner ne sont ici qu’un ultime coup de grâce.

Les responsables français l’ont dit plusieurs fois, l’armée française ne quittera pas le Sahel où les enjeux sécuritaires sont d’autant plus importants qu’ils se déplacent désormais vers les pays plus au Sud, Côte d’Ivoire, Togo et Bénin.

Mais pas question de reproduire à l’identique le dispositif incarné par l’opération Barkhane, purement française, et la force Takuba, opérée conjointement avec des forces de plusieurs pays européens. D’abord parce que les pays de la région ne le souhaitent pas nécessairement, ils doivent eux aussi ménager leurs opinions publiques, et parce que la France ne veut pas reproduire les mêmes erreurs.

Les forces françaises seront donc, selon la formule d’un responsable, « sous le radar », moins voyantes. Seront-elles plus efficaces ? C’est la grande inconnue qui déterminera la sécurité dans cette partie de l’Afrique pour les années à venir.

Moins d’armée et plus de politique : hier, une coalition de sociétés civiles de la région appelait à « un véritable sursaut civil pour s’attaquer aux causes profondes de la crise au Sahel et mieux protéger les populations civiles ».

C’est aussi la fin d’un cycle plus large. Difficile de ne pas voir que toutes les grandes interventions militaires occidentales des vingt dernières années ont échoué, Afghanistan, Irak, Libye, Mali… « Le temps n’est plus où un État déplaisant se faisait écraser par un tapis de bombes, surtout américaines, et un peu françaises, avant de voir surgir une force d’occupation », écrit le colonel français Michel Goya dans « Le Temps des guépards » (éd. Tallandier, 2022), un livre consacré à la longue histoire des ‘Opex’, les opérations extérieures de la France.

Ce constat explique le contexte dans lequel la France et l’Europe tentent aujourd’hui à Bruxelles de changer le paradigme des relations avec les pays du continent africain. Un balancier complexe entre des enjeux sécuritaires non réglés, et un discours plus égalitaire et respectueux.

Hier soir, Emmanuel Macron s’exprimait à la Station F, un grand incubateur de start-up à Paris, lors d’une rencontre sur l’Afrique. Il parlait avec enthousiasme d’une nouvelle ère à inventer entre les deux continents ; mais peu après, il tenait un mini-sommet pour solder l’impasse sécuritaire au Sahel. Un grand écart avec lequel l’Afrique et l’Europe vont devoir vivre longtemps.