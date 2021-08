Les Etats-Unis ne veulent pas prolonger le supplice des évacuations depuis l'aéroport de Kaboul au delà du 31 août. Explications.

Les Américains quittent l'Afghanistan pour en finir au plus vite avec l'humiliation. Ici soldat à l'aéroport de Kaboul. © Maxppp / US Army

A Kaboul, ne reste plus que quelques jours avant la fin de l'opération d'évacuation. Une opération qui a commencé le 14 août et qui, pour les Etats-Unis, s'achèvera le 31. Mais pour les alliés des Etats-Unis, la fenêtre d'évacuation est déjà quasi close : Washington ayant demandé quelques jours sans autres opérations que les leurs.

Des jours durant, ce pont aérien aura été filmé, commenté et surtout critiqué par les médias du monde entier.

Les images de chaos aux abords de l'aéroport, de bébés littéralement jetés par dessus l'enceinte barbelée auront fait le tour du monde.

Pourtant, si l'on regarde froidement les chiffres, une opération de sauvetage d'une telle envergure n'aura été organisée en si peu de temps : à eux-seuls, les Etats-Unis ont évacué plus de 70 000 personnes à raison d'un vol toutes les 45 minutes. Un exploit !

En tout, et jusqu'à 31 août, Washington aura extrait plus de 100 000 personnes.

A elle-seule, la Grande-Bretagne aura réussi l'exploit d'en ajouter 10 000 de plus ; la France environ 1 500 même, si Paris refuse toujours de communiquer sur ses propres chiffres.

Repousser cette date de quelques jours encore ?

Surtout lorsque l'on sait qu'en tout, il faudrait, selon les estimations de la presse étasunienne, en évacuer le triple ! C'est d'ailleurs ce qu'on demandé en cœur Londres et Paris au président Biden : négocier quelques jours de plus avec les Talibans.

Mais c'est une demande parfaitement rhétorique à laquelle tout le monde sait que la Maison-Blanche ne peut répondre que par la négative. Et ce pour plusieurs raisons :

La première est simple à comprendre : pacta sunt servada ! Les traités doivent être respectés. Les Etats-Unis ont signé en février 2020 un accord de retrait avec les Talibans qui ont remplis leur part du contrat. Les Etats-Unis honorent la leur, ni plus ni moins.

De plus, négocier une « extension » de ce délai en position d'infériorité n'améliorera pas beaucoup le nombre total des évacués.

Enfin, les Etats-Unis veulent éloigner ces images humiliantes de fuite éperdue de la commémoration à venir du 11 septembre 2001.

Un homme adulte sur sept est un ancien combattant aux Etats-Unis

C'est beaucoup plus que cela : il est difficile de comprendre la raideur de la Maison-Blanche sur ce sujet et sa sensibilité à ces images de défaite si l'on n'a pas en tête qu'en 20 ans, 800 000 jeunes américains ont participé à cette guerre en Afghanistan.

Un homme adulte sur sept est un ancien combattant aux Etats-Unis. La fameuse phrase que tous les habiués des séries étasuniennes ont l'habitude d'entendre : « thank you for your service », « merci pour votre engagement » est vraiment une phrase du quotidien.

Les « vétérans » aux Etats-Unis ne sont pas de vieux messieurs qui tiennent des drapeaux deux fois l'an devant des monuments aux morts de guerres passées, ils sont souvent encore jeunes et actifs et pèsent sur les élections et le débat public.

Pas un jour sans qu'un média étasunien ne les interroge sur ce que The Economist appelle La Débâcle Biden. C'est tout cela qu'il faut avoir en tête lorsqu'on se demande pourquoi les Etats-Unis veulent en finir au plus vite avec cette humiliante évacuation.