Lors d’une cérémonie au musée du Quai Branly, la France a officiellement restitué au Bénin 26 sculptures royaless pillées au 19ème siècle. Un processus universel de justice et de dignité impossible à stopper.

Emmanuel Macron devant une des sculptures du Royaume d’Abomey remises hier au Bénin lors d’une cérémonie au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac © AFP / Michel Euler / BELGA / AFP

La cérémonie qui s’est déroulée hier au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, à Paris, a une dimension symboliquement et politiquement forte : les 26 sculptures du Royaume d’Abomey remises hier au Bénin sont le fruit d’une conquête militaire au 19ème siècle ; elles sont une part essentielle du patrimoine historique dont ce pays d’Afrique de l’Ouest a été privé pendant 130 ans.

Lorsque le général Alfred-Amédée Dodds, au nom de la troisième République, a conquis ce royaume, condamnant le roi Behanzin à un exil dont il ne reviendra jamais, il était dans l’esprit de l’époque. Les Britanniques n’étaient pas en reste dans ce qui est aujourd’hui le Nigéria, les Belges au Congo, ou les Portugais en Angola.

90 à 95% du patrimoine culturel africain a ainsi été pillé et emmené en Europe, où il constitue aujourd’hui les trésors du Quai Branly, du British Museum, du Musée royal de Belgique, ou encore de la fondation Humboldt en Allemagne. Toutes ces institutions presstigieuses sont confrontées à la même demande plus que légitime de restitution. La France a pris l’initiative la première, avec le rapport commandé en 2018 par Emmanuel Macron à deux experts, le Sénégalais Felwine Sarr et la Française Bénédicte Savoy, et cette première restitution au Bénin. Ce n’est pas une mince affaire.

Il y a d’un côté une dimension de justice et de dignité qui sert un intérêt diplomatique évident ; de l’autre un principe fondamental, le caractère inaliénable des collections nationales en France, toute œuvre qui entre ne ressort pas.

Dans ses mémoires qui viennent de paraître (« Souvenirs d’un chef du Protocole », éd. Plon, 2021), l’ancien chef du Protocole sous François Mitterrand, Daniel Jouanneau, raconte un épisode éloquent : en 1993, le Président effectue une visite en Corée du Sud, dans l’espoir de lui vendre le TGV français. Mais les Coréens réclament la restitution de 287 manuscrits royaux, pillés par la marine française sous le Second Empire (1852-1870), en représailles d’un massacre de missionnaires chrétiens. Pas de manuscrits, pas de TGV.

François Mitterrand met au point un stratagème : il amène avec lui un seul manuscrit pour amorcer la négociation. Mais les responsables de la Bibliothèque nationale de France qui l’accompagnent avec le précieux manuscrit découvrent en arrivant qu’elles doivent l’abandonner, et refusent tout net ce qui, à leurs yeux, bafoue le caractère inaliénable évoqué plus haut.

Daniel Jouanneau raconte : « deux logiques, aussi respectables l’une que l’autre, entrent alors en collision frontale : l’éthique des conservateurs d’archives, confortée de surcroit par la loi, et la raison d’État. Les conservatrices finissent pas céder. Elles sont bouleversées. L’une d’elle fond en larmes ». Précisons que les 287 manuscrits sont aujourd’hui en Corée et que la France a bien construit le TGV coréen.

La « raison d’État » est donc à l’œuvre aujourd’hui encore, et Emmanuel Macron a du en passer par une loi adoptée l’an dernier pour restituer ces œuvres au Bénin. Ce geste s’inscrit dans sa tentative d’établir de nouveaux rapports avec le continent africain, et ça passe aussi par cette marque de respect.

Le processus est universel et sans doute impossible à stopper. Il heurtera des sensibilités, mais correspond à un monde dans lequel l’Occident a cessé de dicter sa loi, et, surtout, se doit de revisiter son passé, y compris ses pages sombres.

Les symboles du Royaume d’Abomey retournent chez eux, et c’est bien ainsi. Nous irons les admirer là-bas, en paix cette fois.