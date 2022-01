Contrairement au souhait de Paris et des pays de la région, la junte militaire malienne repousse le retour à la vie civile à 2026, et déploie des militaires russes, un double défi, neuf ans après le début de l’intervention française.

Dernière cérémonie du drapeau pour l’opération Barkhane à Tombouctou, évacuée le 14 décembre. C’est toute la mission au Mali qui est aujourd’hui en question. © AFP / FLORENT VERGNES / AFP

Le Mali est le principal front sur lequel est engagée l’armée française en dehors de l’hexagone, et il est en train de virer au casse-tête politico-diplomatique pour la France. Avec le risque d’un échec, et donc d’un retrait dans des conditions qui entameraient durablement l’influence française sur le continent.

La France vient de subir coup sur coup deux revers au Mali, neuf ans après le début de l’intervention décidée par François Hollande. Tous deux sont liés à des décisions prises par la junte militaire au pouvoir à Bamako, et qui défient aussi bien la France que les pays de la région, et une partie des Maliens. Il s’agit du calendrier de retour à la vie civile, et du déploiement de militaires russes au statut ambigu.

Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a publié le calendrier attendu du retour à la vie civile, après avoir contesté l’objectif d’élections en février 2022. Dans le nouvel échéancier qui a surpris tout le monde, l’élection présidentielle est reportée à … janvier 2026, soit quatre années de pouvoir militaire de plus.

En quoi est-ce un revers pour la France ? Paris veut préserver l’apparence d’une présence militaire à la demande des autorités légales du Mali, une réponse à la campagne antifrançaise dont on a vu les nombreux signes ces dernières semaines. Paris n’a pas supporté le « coup d’état dans le coup d’état » qui a vu, en mai dernier, le colonel Goïta renverser ceux qu’il avait lui-même placé au pouvoir quelques mois plus tôt.

Emmanuel Macron avait déclaré qu’il ne resterait pas « aux côtés d’un pays où il n’y a plus de légitimité démocratique ni de transition ». Ca ne s’est pas arrangé depuis, et le président français a du annuler sa visite au Mali juste avant Noël, qui avait été imprudemment été annoncée avant d’être certain que les conditions étaient possibles.

L’autre grand sujet c’est évidemment les mercenaires de Wagner, la société privée russe proche du Kremlin, dont Paris et 17 autres pays occidentaux ont dénoncé l’arrivée au Mali. Bamako a démenti et parle de conseillers militaires russes. Le flou ne pourra pas durer très longtemps sur le statut et les conditions de la présence de ces hommes, déjà des dizaines signalés à Bamako et dans le centre du Mali.

Initialement, Paris avait été catégorique : « c’est Wagner ou nous ». C’est moins clair aujourd’hui, même si on reconnait à Paris que la cohabitation de deux forces contradictoires puisse devenir impossible.

Pour l’heure l’impact est d’abord politique. La France a perdu tout moyen de se faire entendre à Bamako, ses mises en garde restent lettre morte, et pire encore, elles alimentent l’idée que la France veut dicter sa loi au vaillant colonel Goïta et empêcher la « concurrence » russe.Même si, de fait, les pays africains de la région partagent les mêmes objectifs que la France.

Après neuf ans de présence, la France se retrouve sans horizon clair, ni militaire, ni politique, et sans sortie réellement honorable. Entre djihadistes, réseaux mafieux, putschistes et mercenaires russes, y a-t-il encore une place pour l’armée et l’influence de l’ancienne puissance coloniale ?

C’est la question posée à Emmanuel Macron qui voulait refonder les relations franco-africaines, mais se retrouve piégé par un conflit sans issue.