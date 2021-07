Deux scandales liés à l’achat de vaccins remontent jusqu’au Président brésilien, et ont fait descendre la population ulcérée dans la rue ce weekend. Le sort de Jaïr Bolsonaro se jouera dans l’élection présidentielle, l’an prochain.

Banderole accusant le Président Bolsonaro de « génocide », samedi dans les rues de Rio de Janeiro, à la suite de scandales liés à l’achat de vaccins anti-Covid. © AFP / Amauri Nehn / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Jaïr Bolsonaro appréciait la comparaison avec Donald Trump quand ce dernier était au pouvoir, et il a emprunté plus d’une note du répertoire de l’ex-Président des États-Unis ; y compris son affirmation la semaine dernière qu’il rejetterait le résultat de l’élection présidentielle de l’an prochain au Brésil s’il y avait des fraudes – traduisez s’il la perd.

Le climat politique est explosif au Brésil en ce moment, et pas seulement à cause de l’élection qui se profile. Ce qui a fait descendre les Brésiliens en grand nombre dans les rues des grandes villes ce weekend, c’est l’accumulation d’affaires de corruption autour du Président.

Alors que le pays vient de dépasser les 520 000 morts de la pandémie, un des plus forts taux par habitant au monde, deux scandales liés à l’achat de vaccins remontent jusqu’au Président. Dans l’une des deux affaires, il a été directement prévenu des irrégularités par un lanceur d’alerte du ministère de la Santé et n’a rien fait : indifférence ou complicité, dans les deux cas, sa responsabilité est mise en cause.

Comme pour Trump, Jaïr Bolsonaro est menacé de destitution, mais il est peu probable que les procédures, longues et complexes, aboutissent avant la fin de son mandat.

Ça signifie que le sort de Bolsonaro se décidera dans les urnes l’an prochain. Et que ça s’annonce compliqué pour lui.

Souvenez-vous que cet ancien militaire d’extrême droite a été élu en 2018 grâce aux accusations de corruption portées contre l’ancien Président Lula da Silva, envoyé en prison par un juge - dont on a découvert, depuis, les arrière-pensées politiques, aussitôt nommé ministre de la Justice de Bolsonaro. Depuis, Lula a été blanchi de ces accusations et libéré. Il sera vraisemblablement candidat à la Présidence l’an prochain, et fait déjà figure de favori.

Que le Président élu dans un climat d’opération « mains propres » soit à son tour rattrapé par de multiples affaires, non seulement celles des vaccins, mais aussi celles qui touchent à la déforestation de l’Amazonie par des grands groupes privés, il y a un côté Tartuffe qui ne surprend que ceux qui ont cru à sa parole.

Bolsonaro acceptera-t-il sa défaite s’il perd l’an prochain ? Il l’a dit lui-même, il n’acceptera pas s’il y a des fraudes. Mais ce sont des mots codés du langage trumpien qui laissent entendre qu’il refusera le verdict des urnes s’il lui est défavorable.

Dans le climat polarisé que connait le Brésil depuis trois ans, c’est une attitude irresponsable, car elle risque de dresser une partie du Brésil contre l’autre. On constate ici les dégâts causés par le mauvais exemple venu de Washington : si le Président des États-Unis peut se permettre de défier les institutions, alors tout le monde peut le faire.

La société brésilienne est toutefois mobilisée et vigilante. Jaïr Bolsonaro s’est aliéné de nombreux secteurs de la population, à commencer par tous ceux qui ont perdu des proches dans la pandémie, et il est probable que cette mobilisation ne fera que croître d’ici au scrutin dans quinze mois. Il y va de l’avenir du Brésil, après les années perdues d’un apprenti dictateur qui n’en avait pas l’envergure.