Après avoir pris trois grandes villes de province, les Talibans afghans semblent irrésistiblement de rapprocher de Kaboul, la capitale. La rapidité de leur offensive effare.

Les commandos de l’Armée nationale afghane au milieu des combats contre les talibans dans le district d’Enjil, province de Herat, Afghanistan © AFP / HOSHANG HASHIMI

En Afghanistan, les Talibans ont pris ce weekend trois grandes villes de province

Taloqan, Sar-u-Pul et surtout Kunduz, une ville de 350 000 habitants dans le nord du pays. Depuis plusieurs mois maintenant, on sait que les Talibans enserrent plusieurs capitales provinciales depuis les zones rurales qu'ils contrôlent.

Mais la prise de Kunduz signifie qu'ils sont capables de s'imposer dans des régions qui ne leur sont pas acquises. Le « talibanistan », c'est le sud et le sud-est du pays. Autrement les zones pashtounes et frontalières avec la Pakistan. Kunduz, c'est le nord tadjik.

Mais, plus encore que les prises elles-mêmes, c'est la rapidité avec laquelle ils ont submergé les troupes gouvernementales qui effare. Une armée qui s'est débandée sous leurs attaques et dont on se demande combien de temps elle tiendra encore ailleurs.

L'armée afghane n'offre plus de résistance ?

C'est vrai que ça semble mystérieux : les Américains – mais pas seulement eux – ont littéralement des dizaines de milliards de dollars pour la former et l'armer et ce depuis 20 ans qu'ils sont sur place et soutiennent à bout de bras les institutions du pays.

Sauf que, dans toute son histoire récente, l'Afghanistan n'a jamais eu de véritable armée nationale structurée. Les soldats, en Afghanistan, sont perçus comme des mercenaires, stipendiés par les Américains aujourd'hui, les Russes hier, les Anglais encore avant.

Les vrais combattants sont rassemblés par des seigneurs de guerre que le gouvernement afghan actuel n'est même pas parvenus à unir contre les Talibans, qui pourtant les haïssent et font preuve d'une discipline et d'une unité de commandement remarquables.

Un détail qui dit beaucoup : lorsque les soldats de l'armée afghane sont blessés, ils sont évacués vers des hôpitaux dysfonctionnels. Lorsque les soldats talibans sont blessés, ils sont évacués vers des hôpitaux pakistanais où tout est prévus pour les accueillir.

Vingt ans et toujours pas d'armée

Il suffit de regarder une carte. Les Talibans sont, bien sûr un mouvement religieux radical, mais aussi et surtout un mouvement pashtoune. Or, les Pashtounes, qui représentent environ 40% de la population afghane, débordent sur le Pakistan voisin.

En vingt ans, les talibans et leurs familles ont toujours eu une position de repli, voire de repos, au Pakistan. Ils ont toujours eu accès à des banques, des commerces et des communications modernes, contrairement à leurs adversaires enkystés en Afghanistan.

Leur but aujourd'hui, reprendre le pouvoir vite.

Oui et vite : avant le retrait du dernier soldat américain le 31 août prochain. Ils veulent que Washington sentent le souffle de l'humiliation. Certains parmi leurs chefs ont été incarcérés des années durant à Guantanamo. Ils veulent prendre leur revanche.

On sait par ailleurs qu'Al Qaida serait présente dans une quinzaine de provinces afghanes. Autrement dit sur les deux buts principaux de guerre : déloger Al Qaida et défaire les Talibans, Washington a échoué et les Talibans veulent que cela se sache.