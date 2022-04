Il y a deux escalades en Ukraine, l’une dans la réalité de la guerre ; l’autre, politico-militaire entre des Occidentaux qui n’hésitent plus à s’engager au côté de l’Ukraine, et une Russie qui proclame qu’elle est en guerre avec l’Occident. Jusqu’où ?

Le Premier ministre britannique Boris Johnson dans les rues de Kiev, samedi, en compagnie du Président ukrainien Volodomyr Zelensky. © AFP / Stringer / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Il y a une double escalade en cours en Ukraine. D’un côté celle à laquelle nous assistons depuis quelques jours avec les crimes de guerre contre des civils, autour de Kiev, à Mariupol assiégée, ou dans le bombardement de la gare de Kramatorsk. Elle risque de s’aggraver avec l’offensive annoncée des forces russes dans le Donbass.

Et il y a l’escalade politico-militaire qui transforme cette guerre d’Ukraine en une confrontation de fait entre un bloc occidental reconstitué et la Russie, dont l’objectif est de changer l’ordre international, de modifier le rapport des forces issu de la fin de la guerre froide il y a trente ans.

De part et d’autre, sans aller jusqu’à l’affrontement direct que personne ne souhaite, on inscrit désormais ouvertement ce conflit dans cette lutte d’influence, qui dépasse de loin le sort du Donbass et même celui de l’Ukraine. Les hésitations initiales cèdent la place à des engagements plus directs, avec le risque de ne pas nécessairement contrôler la suite de l’escalade.

Les signes d’escalade sont nombreux. Côté occidental, les hésitations à fournir des armes lourdes à l’Ukraine tombent rapidement. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s’est rendu samedi à Kiev, où il a promis de livrer des types d’armes jusque-là tabous ; en particulier des missiles antinavires qui serviront à la défense du port d’Odessa.

La Slovaquie, membre de l’Otan, a fourni à l’Ukraine son système de missiles anti-aérien S-300 de fabrication russe, et les États-Unis lui ont livré en échange des batteries de missiles Patriot. La logique de ce transfert est qu’il est difficile de former les Ukrainiens à de nouveaux types d’armes en pleine guerre. Les S-300 ne sont pas la zone d’exclusion aérienne réclamée par Kiev, mais renforcent la capacité de défense ukrainienne.

Sur le plan politique, l’engagement est monté d’un cran avec la visite à Kiev, juste avant Boris Johnson, de la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, et du responsable de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Ils ont annoncé l’étude accélérée de la candidature de l’Ukraine à l’Union européenne, là où un silence embarrassé avait accueilli la demande du Président Zelensky.

Côté russe, Vladimir Poutine avait initialement tenté de dissuader les Occidentaux de s’engager côté ukrainien en agitant la menace nucléaire. Ca n’a pas marché, et les livraisons d’armes occidentales ont contribué à la mise en échec de l’armée russe autour de Kiev.

Moscou n’en reste pas là. A Washington, Paris ou Bruxelles, on ne se vit pas « en guerre » avec la Russie, mais il faut écouter ce que disent le Kremlin et ses voix autorisées. L’une de ces voix, Sergei Karaganov, un ancien conseiller du Kremlin, à l’origine de la « doctrine Poutine » sur les minorités russophones autour de la Russie, a donné une interview tranchante au quotidien italien « Corriere della Sera ». « Nous sommes en guerre avec l’Occident, l’ordre de sécurité européen est illégitime », dit-il. Et de menacer de s’en prendre aux pays de l’Otan s’ils continuent d’armer l’Ukraine.

Les Occidentaux n’ont aucune intention d’entrer en guerre avec la Russie, mais de fait, ils le sont, de moins en moins indirectement. C’est Vladimir Poutine qui a lancé le défi, et qui embrigade toute la société russe contre l’ennemi occidental. Il a déclenché une escalade qui semble de moins en moins contrôlée.