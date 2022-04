Le leader ukrainien multiplie les appels aux Occidentaux pour qu’ils lui livrent des armes avant l’offensive russe attendue dans le Donbass – et pour dissiper le sentiment trompeur de victoire provoqué par les succès de son armée.

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la visite à Kiev des Premiers ministres des trois États baltes, la semaine dernière. © AFP / Sergei SUPINSKY / AFP

Dans les déclarations des derniers jours du Président ukrainien Zelensky, il y a un sentiment d’urgence plus grave qu’à aucun moment depuis le début de cette guerre. Zelensky a donné de longues interviews, reçu des premiers ministres, poursuivi ses appels téléphoniques pressants, pour alerter le monde sur la bataille qui s’annonce.

Sans doute, le leader ukrainien veut-il dissiper le sentiment de victoire que donnent les succès répétés de son armée, la résistance dans la région de Kiev qui a eu raison de l’offensive russe dans le nord ; et surtout la destruction du croiseur russe « Moskva », navire amiral de la flotte en Mer noire, coulé par un tir de missile ukrainien au large d’Odessa. L’exploit est historique, humiliant pour Vladimir Poutine, et peut donner l’illusion que l’Ukraine est en train de gagner.

La réalité est plus complexe : la résistance du port de Marioupol ne tient plus qu’au sacrifice d’un dernier carré de soldats ukrainiens dans un complexe industriel de la ville ; les bombardements de Kiev et de Kharkhiv ces dernières 48 heures en riposte à la perte du « Moskva » ont fait des victimes et des dégâts ; et surtout, il y a les préparatifs militaires russes qui inquiètent.

Il y a trois raisons qui font redouter cette bataille du Donbass. La première est militaire, l’armée russe concentre désormais dans cette zone de l’Est de l’Ukraine l’essentiel de ses moyens, après s’être retirée du nord. Elle bénéficie d’une plus grande proximité avec ses bases-arrières. Elle devrait avoir moins de difficultés logistiques.

Une guerre du XX° siècle

La deuxième raison tient au terrain. Les affrontements se déroulaient jusqu’ici en zone urbaine, plus difficiles à conquérir et à tenir. Ils vont désormais se dérouler en terrain découvert, rendant les positions ukrainiennes plus vulnérables au tapis de bombes russes. On est là dans une configuration plus proche des guerres du XX° siècle que de celles du XXI°.

La troisième est d’ordre psychologique. Les revers subis par l’armée russe rendent un succès encore plus nécessaire pour Vladimir Poutine. Et si possible avant l’anniversaire de la victoire sur le nazisme le 9 mai, date symbolique par rapport aux justifications de cette invasion.

L’armée ukrainienne a pour elle sa motivation visiblement infiniment supérieure à celle des envahisseurs. Mais elle a deux faiblesses : l’incapacité à remplacer les combattants, toutes les forces sont déjà engagées ; et la question-clé des armements.

C’est là que le forcing du Président Zelensky entre en jeu. Il presse le monde de lui envoyer les moyens de se battre, car lorsque la bataille aura commencé, il sera beaucoup plus difficile de réapprovisionner les forces sur le front.

Les livraisons d’armes occidentales sont déjà importantes, et plus lourdes qu’aux débuts du conflit. Les Américains livrent des pièces d’artillerie longue portée, des hélicoptères de combat, des missiles, des drones à un usage. Mais les quantités annoncées ce weekend ne couvrent qu’une semaine de combat.

En l’absence de toute perspective d’issue politique à ce stade, Moscou l’a clairement signifié, il ne reste que l’option militaire. C’est le sens de la gravité de Volodymyr Zelensky, chef de guerre malgré lui, qui ne se rendra pas sans avoir combattu. Encore faut-il qu’il en ait les moyens.