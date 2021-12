Les Chiliens ont élu un président de 35 ans, représentant une génération qui a manifesté massivement et déjà obtenu une nouvelle constitution qui efface l'héritage de Pinochet. Reste à réconcilier les "deux Chili".

Gabriel Boric © AFP / Cris Saavedra Vogel / Anadolu Agency

C’est donc le candidat de gauche Gabriel Boric qui l’a emporté au Chili. De belle façon encore, avec près de 56% des suffrages exprimés. Et il fallait oser ! A 35 ans, Gabriel Boric n’est certes pas un novice en politique – il en est à son 2e mandat de député – mais, pour une partie des Chiliens, c’est un saut dans l’inconnu.

Le Frente amplio dont il est le leader est plus une confédération de partis de gauche qu’un parti structuré « à l’ancienne ». C’est ce qu’il faut retenir : les Chiliens ont renvoyé aux oubliettes de l’histoire l’ensemble les partis issus de la transition démocratique des années 90.

D’ailleurs, José Antonio Katz, le populiste d’extrême-droite qui affrontait Gabriel Boric, se situait lui aussi hors partis. Même si sa version du Chili ressemblait furieusement à celle imaginée par Augusto Pinochet entre 1973 et 1989, ce dont il ne s’en cachait pas !

Un conflit de génération doublé d'une division géographique et sociale

Hier ce sont les jeunes actifs des zones densément urbanisées du centre du Chili et de la capitale Santiago qui l’ont emporté. Le pays profond, plus rural, voire plus industriel, a été plus sensible au discours sécuritaire et anti-immigrés de Katz.

Ce qu’il faut comprendre c’est que le Chili est un pays relativement jeune, dont l’âge médian est à peine de 35 ans. Or cette jeunesse qui a porté les immenses manifestations de 2019 et qui réclamaient un meilleur partage de la richesse, a été conséquente.

Elle a voté en masse et est parvenue à convaincre parents et grands-parents de les accompagner sur la voie d’un changement radical. Parce que Gabriel Boric, c’est l’homme d’une phrase : « le néo-libéralisme est né au Chili, et ce pays sera son tombeau. »

Un record de plus de huit millions de votants

C’est vrai que, vu de France, près de 45% d’abstention, ça semble énorme. Sauf qu’au Chili, le chiffre de 8 millions de votants était jusque-là considéré comme une sorte de Graal inatteignable. Or cette présidentielle en a rassemblé 8,3 millions !

Un record bienvenu en ligne avec la mobilisation des Chiliens ces deux dernières années, dans les rues et dans les urnes mais qui fait un peu oublier que la coalition de gauche n’a pas la majorité au Parlement et qu’il lui faudra composer à tout instant.

Mais par contre le symbole est fort pour toute la gauche sud-américaine qui se cherche un modèle plus moderne après le naufrage du socialisme tropical et caudilliste vénézuélien et cubain. La responsabilité de Gabriel Boric est donc immense.

Rejet de la vieille garde castriste et chaviste

Boric a toujours expliqué que sa culture politique n’avait rien à voir avec les dérives de Nicolas Maduro et du castrisme militarisés. Enfin, il a fait ce qu’il fallait pour rassurer les électeurs modérés.

Gabriel Boric a été à la rencontre des anciens présidents de la gauche modérée, Ricardo Lagos, 83 ans, et Michelle Bachelet, deux fois présidente, et les a convaincus de le soutenir. Ce qu’ils ont fait.

Cette victoire est donc celle d’une gauche réconciliée avec son Histoire où la jeunesse a su imposer son hégémonie et son agenda : plus d’État, une meilleure répartition des richesses et nouvelle constitution qui tourne la page sombre des années Pinochet et en demi-teinte de la Transition démocratique.