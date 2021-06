La mort de Nizar Banat, un activiste d’Hébron, entre les mains de la police palestinienne, a déclenché une vague de contestation violente de l’Autorité de Mahmoud Abbas, déjà passablement discrédité.

Scènes d’intifada, samedi, dans les rues de Ramallah, mais cette fois contre la police palestinienne après la mort de Nizar Banat © AFP / Ahmad GHARABLI / AFP

Il règne un parfum d’intifada ces jours-ci dans les villes palestiniennes, Ramallah ou Hébron. Mais contrairement aux révoltes précédentes, la cible n’est pas l’armée ou les colons israéliens, mais l’Autorité palestinienne, ce gouvernement autonome censé incarner et défendre la cause des Palestiniens de Cisjordanie.

Tout est parti de la mort, jeudi dernier, quelques heures après son arrestation par la police palestinienne, de Nizar Banat, un activiste de 43 ans originaire d’Hébron. Sa famille parle d’un « assassinat » et affirme que son corps portait les marques de mauvais traitements - alors que les autorités ont déclaré que sa santé s’était « brusquement détériorée ».

Nizar Banat était connu pour ses critiques virulentes, sur les réseaux sociaux, de l’incurie de l’Autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas. Des milliers de personnes ont participé à ses funérailles à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, et, depuis, des manifestations ont lieu quotidiennement à Ramallah, où siège l’Autorité palestinienne, avec des incidents violents avec la police ; des scènes qui rappellent les intifada des années 80 et 2000.

La mort de Nizar Banat est l’incident de trop dans un contexte de grogne croissante contre l’Autorité palestinienne. Tout est parti de la décision de Mahmoud Abbas d’annuler les élections présidentielles et législatives qui devaient se tenir le mois dernier dans les territoires palestiniens.

Officiellement, cette décision était due au refus d’Israël de laisser les élections se dérouler à Jérusalem-Est. Mais les Palestiniens sont convaincus que Mahmoud Abbas a annulé le scrutin de peur d’une défaite, alors que son parti, le Fatah, était divisé en plusieurs listes concurrentes, et que le Hamas islamiste menaçait de faire un bon score. L’annulation des élections a d’ailleurs joué un rôle dans la décision du Hamas de lancer sa « guerre des roquettes » contre Israël.

Le problème est que les dernières élections remontent à quinze ans. La légitimité de Mahmoud Abbas, le successeur vieillissant de Yasser Arafat, est donc particulièrement contestable, et se retrouve au coeur de la colère des manifestants depuis la mort de Nizar Banat.

On arrive visiblement au bout d’un cycle dans les territoires palestiniens. Le système hérité des Accords d’Oslo de 1993 s’est épuisé, à la fois en raison de l’absence de perspective d’État, comme le prévoyaient ces accords historiques ; mais aussi de la division des forces palestiniennes entre la Cisjordanie et Gaza, de l’autoritarisme croissant d’une Autorité discréditée, et de l’émergence d’une nouvelle génération palestinienne qui n’a pas connu les combats d’hier.

Sur quoi tout cela peut-il déboucher ? C’est le caractère imprévisible d’une intifada sans précédent dirigée contre ses propres dirigeants historiques, dont de nombreux jeunes manifestants estiment qu’ils ont fait leur temps.

Certains Palestiniens s’estiment « occupés » à la fois par Israël et par l’Autorité palestinienne. Ca fait beaucoup d’adversaires ; mais la clarification politique palestinienne nécessaire, qui n’a pas pu se produire dans les urnes, est peut-être en train de se faire dans la rue.