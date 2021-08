Peut-on réconcilier la social-démocratie et la gauche radicale ? Le nouveau président péruvien vient en tous cas de faire l'expérience amère du contraire.

Le premier ministre du Pérou, Guido Bellido Ugarte © AFP / ALBERTO ORBEGOSO / PERUVIAN GOVERNMENT

Même pour ceux qui se souviennent des épisodes précédents – l'élection présidentielle remportée le 6 juin avec 40 000 voix d'avance par Pedro Castillo, un instituteur andin issu de la gauche radicale – il n'est pas inutile de faire une petite antisèche :

Il a fallu 43 jours après ce scrutin acrimonieux pour que tous les recours soient épuisés et que Keiko Fujimori, l'adversaire malheureuse de Pedro Castillo, reconnaisse à mi-voix sa défaite. Il y quelques jours enfin, le 28 juillet, c'était donc l'investiture.

Il ne restait plus qu'a désigner un Premier ministre et des ministres emblématiques pour parfaire cette prise de pouvoir. Le suspense était entier : le nouveau président n'avait accepté aucune interview depuis le 9 mai, c'est-à-dire avant le premier tour !

Le Premier ministre que personne n'attendait

Or, pour remporter la présidentielle, Pedro Castillo a dû modérer un discours très à gauche et se trouver des alliés. Finies les diatribes marxistes-léninistes, à nous la social-démocratie, la réforme, la promesse de consensus.

Grâce à cela, il s'est rallié quelques noms qui ont su rassurer, comme Pedro Francke, un économiste réputé, destiné à devenir son ministre des Finances, ou Aníbal Torres, un prestigieux avocat. Il ne restait plus qu'à parfaire le tableau avec un Premier ministre.

Eh là, patatras ! Ce week-end, dans une spectaculaire cérémonie à Ayacucho, en plein air, sur les lieux d'une bataille célèbre contre les Espagnols, entourée par les Andes, le président Castillo nomme Premier ministre un quasi inconnu : Guido Bellido Ugarte !

Admirateur de Cuba et de Chávez

C'est un quasi inconnu mais c'est avant tout un dur : admirateur du régime cubain et du vénézuélien Chávez et ouvertement homophobe, en plus. Bref, les ministres modérés se braquent, la monnaie s'effondre, la bourse s'effrite. Il fallait rattraper le coup :

Le Premier ministre marxiste-léniniste s'est donc fendu d'un communiqué apportant tout son soutien à l'économiste distingué pressenti pour être ministre des Finances et ajouté qu'il « rejetait toute forme d'extrémisme ». Bref, une déculottée en direct !

Je rappelle pour mémoire que cette pantalonnade se passe dans un pays ravagé par la pandémie de Covid19, avec près de 200 000 morts pour 32 millions d'habitants, ce qui en fait le pays avec la plus importante mortalité épidémique au monde !

Réconcilier les deux gauches

En nommant ce Premier ministre, le président fraichement élu a voulu réconcilier les deux gauches : la gauche radicale qui, en Amérique latine l'est particulièrement radicale, et la gauche réformatrice qui, là-bas comme ici d'ailleurs, ne veut pas entendre parler de castrisme ou sa version plus récente, de chavisme.

Entendons-nous bien : les Péruviens réclament des écoles gratuites et un service de santé mieux financé et équipé. La pandémie a mis en évidence la nécessité impérieuse d'une redistribution des richesses, au Pérou comme dans toute l'Amérique latine.

Or, ce n'est pas en tentant de satisfaire ces deux gauches irréconciliables que Pedro Castillo parviendra à gouverner. Mais c'est en négociant la réforme avec un parlement qui, en plus, ne lui est pas acquis. Il n'a que quelques mois devant lui pour y parvenir.