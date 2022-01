Les cinq puissances nucléaires historiques - la Chine, les États-Unis, la France, la Russie et le Royaume Uni- ont réaffirmé hier leur opposition à l’usage offensif de cette arme, et leur soutien à la non-prolifération.

Soldats américains assistant à un test nucléaire dans le désert du Nevada, en 1960. © AFP / INTERCONTINENTALE / AFP

Cinq pays qui signent un appel en commun pour dire que ‘la guerre, c’est pas bien’, ça peut sembler banal. Quand ces pays sont les cinq puissances historiques rivales dotées de l’arme nucléaire, à un moment de fortes tensions internationales, ça devient plus intéressant.

Ces cinq puissances, donc -la Chine, les États-Unis, la France, la Russie et le Royaume Uni-, ont publié hier une déclaration commune dans laquelle elle affirment qu’une guerre nucléaire « ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée ». Elles s’engagent à maintenir le nucléaire « à des fins défensives, de dissuasion et de prévention de la guerre ». Excluant donc tout usage offensif.

C’est toujours bon à rappeler quand les États-Unis sont en ce moment même en train de menacer la Russie d’une riposte vigoureuse si elle envahit l’Ukraine ; ou que les États-Unis et la Chine sont à la merci d’un dérapage dans le détroit de Taïwan ou en mer de Chine méridionale, que la Chine modernise son arsenal nucléaire, et développe de nouveaux type de lanceurs hypersoniques.

Que dans un tel climat ces cinq pays se sentent une responsabilité particulière et parviennent à s’entendre sur un tel texte est rassurant, même si ça ne règle pas leurs différents.

En fait, si ces positions de principe sont importantes, ce texte vaut surtout pour l’engagement des cinq pays à « prévenir la poursuite de la dissémination » nucléaire. C’est-à-dire éviter que d’autres pays ne possèdent à leur tour cette arme suprême, avec le risque de la tentation de son usage.

On pense évidemment à l’Iran, au moment où se tient une interminable et complexe négociation pour tenter de sauver l’Accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Les cinq signataires du texte sont aussi dans la négociation de Vienne qui a du mal à recoller les morceaux après le retrait américain décidé par Donald Trump, et la reprise de son programme d’enrichissement nucléaire par Téhéran.

La Chine est parfois considérée par les Américains comme le « maillon faible » de la coalition internationale, en raison de ses liens renforcés avec l’Iran, en dépit des sanctions. Pour l’heure toutefois, Pékin ne rompt pas le consensus international visant à empêcher l’Iran de posséder l’arme nucléaire.

Un communiqué ne vaut rien sans volonté politique derrière, et il dépendra donc des rapports entre les grandes puissances. En cas de forte dégradation, voire de conflit, ce consensus deviendrait impossible. D’autant que ce communiqué contient le vœu pieux de « l’objectif ultime, un monde exempt d’armes nucléaires », on en est loin.

Pour l’heure, l’objectif plus réaliste est de tenter de sauver l’édifice de la non-prolifération, déjà mis à mal par le fait, qu’en plus des cinq signataires, quatre autres pays, au moins, possèdent l’arme nucléaire : l’Inde et le Pakistan, la Corée du nord, et, secret de pollichinelle, Israël.

On ne les fera pas renoncer à cette arme de dissuasion, pas même la Corée du nord malgré l’opposition affichée des Américains et de leurs alliés asiatiques. Le risque est que chaque nouveau membre du « club » en génère d’autres, comme le Pakistan une fois que l’Inde a testé sa bombe.

Tant que l’arme nucléaire servira d’assurance-vie pour toutes sortes de régimes, il sera impossible d’espérer de la voir disparaître. Au moins les cinq puissances historiques éprouvent le besoin d’avoir l’air exemplaires, c’est déjà ça…