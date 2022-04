Les Séparatistes prorusses ont annoncé lundi la prise de Mariupol, tandis que Kiev la juge inévitable. Un premier succès pour l’armée russe à la veille de son offensive décisive dans l’Est de l’Ukraine.

La ville de Mariupol porte les traces des combats acharnés entre les troupes d’invasion russes et les défenseurs ukrainiens. © AFP / Leon Klein / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

L'Ukraine est en train de subir son plus grand revers militaire depuis le début de l’invasion russe le 24 février. La prise du port de Mariupol est d’ores et déjà annoncée par les séparatistes pro-russes, et elle est considérée comme imminente et inévitable par le gouvernement ukrainien.

Hier matin, les derniers défenseurs ukrainiens, retranchés dans une zone industrielle après plus d’un mois de siège et de combats, ont lancé sur les réseaux sociaux un message en forme d’adieu. « Nous faisons tout ce qui est possible et impossible », écrivent ces Marine’s de la 36ème brigade ukrainienne. « Ca sera la mort pour certains, et la captivité pour d’autres », ajoutent-ils.

Ces soldats indiquent qu’ils manquent de munitions, de nourriture et d’eau, et que les approvisionnements promis ne sont pas arrivés. « Ne dites pas de mal des Marine’s, concluent-ils, nous sommes pour toujours fidèles ».

Ce message désespéré confirme le pessimisme exprimé hier par le Président ukrainien Zelensky, qui a accusé la Russie d’avoir détruit Mariupol. C’est selon tous les témoignages un désastre humanitaire, avec des milliers de morts civils, dont des enfants, une ville en grande partie détruite, à l’issue d’un siège moyenageux.

Mariupol a une dimension symbolique autant que stratégique. En 2014, lorsqu’a éclaté la guerre au Donbass, les séparatistes prorusses ont pris la ville, aussitôt reprise par l’armée ukrainienne. Dès le 24 février, Mariupol a été une cible prioritaire. C’est là en particulier qu’ont été envoyés les combattants tchétchènes.

Après l’échec de l’offensive autour de Kiev, qui s’est achevée avec l’évacuation des troupes russes, il fallait à Poutine un premier succès : Mariupol était toute désignée.

Le contrôle de ce port industriel majeur sur la Mer d’Azov est la clé de la continuité territoriale que veut réaliser la Russie entre les deux Républiques séparatistes du Donbass et la Crimée annexée en 2014. La prise de Mariupol ouvre la voie à cette nouvelle phase de la guerre : l’offensive russe pour capturer les parties du Donbass qui échappent encore à son contrôle.

A Mariupol, les forces ukrainiennes n’ont visiblement pas été en état de sauver leurs camarades assiégés. L’enjeu pour elles sera désormais d’éviter la manœuvre d’encerclement que tente d’opérer l’armée russe.

L’Ukraine a environ le quart de son armée dans cette zone, les unités les mieux formées. C’est donc la bataille décisive de cette guerre qui va s’engager, avec une armée russe plus proche de ses bases-arrières, renforcée par les unités évacuées de la région de Kiev et acheminées via la Biélorussie.

Vladimir Poutine espère atteindre son objectif d’amputer l’Ukraine de ses plaines fertiles et de son accès à la mer d’Azov, avant la célébration de la victoire sur le nazisme, le 9 mai. Hier Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a rejeté tout appel à cesser le feu : la Russie ira jusqu’au bout, et la prise de Mariupol en ruines en est la preuve tragique.