Les Présidents français et russe se sont parlés deux fois depuis le début de la crise russe, comme ils se sont régulièrement vus depuis cinq ans. Mais les résultats ne sont pas à la hauteur de cet effort délibéré du Président français en direction de Moscou.

Dès son élection, en 2017, Emmanuel Macron accueillait Vladimir Poutine au Château de Versailles, un dialogue qui s’est poursuivi, mais sans grand résultat. © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN / POOL / AFP

Cela restera l’un des grands paradoxes de la politique étrangère d’Emmanuel Macron : il a tenu du début jusqu’à la fin à maintenir un « dialogue » avec Vladimir Poutine. Ce dialogue, il l’a imposé à ses propres diplomates méfiants, il a alors mis en garde contre un « État profond » réticent… et a du le défendre bec et ongle face aux pays d’Europe centrale et orientale qui redoutent toujours que ceux qui sont loin de l’Ours russe ne lui fassent trop de concessions.

Le paradoxe, c’est que ce dialogue n’a jamais cessé, mais il n’a produit aucun résultat. Non seulement Poutine n’a jamais rien lâché, mais il a au contraire saboté les négociations franco-allemandes sur l’Ukraine, et cherche querelle à la France en Afrique avec les mercenaires de son ami Evgueni Prigojin.

Depuis le début de cette nouvelle crise ukrainienne, Vladimir Poutine a eu Emmanuel Macron deux fois au téléphone, plus que tout autre chef d’État étranger, et il est question d’une rencontre en face à face. Là encore, le résultat est modeste jusqu’ici, une réunion de conseillers russe et ukrainien à Paris.

A quoi sert donc ce dialogue ? Il était censé éviter la situation dans laquelle se trouve le flanc Est de l’Europe aujourd’hui, sous la menace d’une guerre. Et de la même manière que le sommet Biden-Poutine de Genève en juin, le dialogue Macron-Poutine n’a rien changé aux projets du Président russe.

Le Président français a proposé à plusieurs reprises, et de nouveau dans son discours au Parlement européen le mois dernier, une « nouvelle architecture de sécurité » sur le continent, à négocier avec la Russie. Un nom un peu trop ambitieux pour une redéfinition de la règle du jeu entre la Russie et son environnement européen.

Le problème est que non seulement ce projet politique ne plait pas beaucoup aux partenaires européens de la France qui se méfient toujours d’un plan machiavélique de Paris pour affaiblir l’Otan ; mais surtout Vladimir Poutine n’a pas saisi la perche française et a voulu imposer sa propre architecture, avec un argument massue : des chars d’assaut.

C’est donc l’histoire d’un dialogue impossible, même si on vous répondra, à l’Élysée, qu’il vaut mieux un dialogue impossible que pas de dialogue du tout… et surtout qu’une guerre sur le sol européen.

Néanmoins, la leçon de ces bientôt cinq années de dialogue -en effet impossible-, c’est que le compte n’y est pas en matière de rapport de force. Aux yeux de Poutine, l’Union européenne ne compte pas, et c’est avec les États-Unis qu’il a voulu négocier le sort de l’Ukraine, espérant peut-être tomber sur une superpuissance peu encline à se « battre pour Kiev », à peine tournée la page de Kaboul.

A court terme, il reste à voir si les menaces de riposte occidentale suffiront à faire reculer le Président russe ; et voir aussi quelles leçons les Européens tireront de cette période de forte tension lorsqu’elle sera achevée ? Que la protection américaine est plus que jamais nécessaire ? Ou que l’Europe doit se prendre en main si elle ne veut pas, un jour, que son sort soit décidé par d’autres. Ou les deux, qui ne sont pas incompatibles...

En attendant que l’Europe existe vraiment, chaque pays joue sa partition : pour Emmanuel Macron ça restera malgré tout l’air du dialogue, même impossible, avec Vladimir Poutine.