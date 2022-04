La Suède et la Finlande devraient rejoindre cette année l’Alliance atlantique et renoncer à leur statut de neutralité, un effet direct de la guerre d’Ukraine, alors qu’en France, on débat de quitter le commandement militaire de l’Otan.

L’armée suédoise a participé fin mars à des manœuvres militaires en Norvège, avec les armées norvégienne et finlandaise. © AFP / ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP

L’invasion russe de l’Ukraine a pour effet de provoquer un nouvel élargissement de l’Otan, l’alliance militaire dirigée par les États-Unis. Ce n’était évidemment pas l’objectif de Vladimir Poutine en déclenchant son offensive, puisqu’il se plaint justement que l’Otan se rapproche trop de ses frontières.

Ce n’est pas l’Ukraine qui va rejoindre l’Alliance atlantique : l’Otan n’y est pas prête et le président ukrainien Zelensky a lui-même renoncé publiquement à sa candidature. Non, ce sont deux pays neutres d’Europe, la Suède et la Finlande, qui sont en train de décider de rejoindre l’alliance.

C’est un tournant historique pour ces deux pays scandinaves que l’invasion de l’Ukraine a poussé à s’interroger sur leur propre environnement de sécurité. Leurs opinions publiques ont également basculé, et dans les deux pays, une grande majorité se dégage désormais en faveur de l’abandon de la neutralité au profit de l’Otan.

Ce revirement attendu est porteur de plusieurs paradoxes, par rapport à la guerre en Ukraine, et par rapports aux débats politiques français.

Finlandisation

D’abord le fait que la Finlande, qui a 1340 kilomètres de frontière commune avec la Russie, a donné son nom, bien malgré elle, à la « Finlandisation », une neutralité imposée autrefois par l’Union soviétique. Cette « Finlandisation » a un temps été évoquée comme modèle possible pour l’Ukraine avant l’invasion russe.

Paradoxe que le pays de la « finlandisation » finisse par rejoindre l’Otan et installe l’alliance occidentale à la frontière russe, là où Vladimir Poutine ne l’attendait pas. D’ailleurs, fin février, la porte-parole du Ministère russe des Affaires étrangères l’a menacée de « conséquences négatives » si elle prenait cette décision.

Quant à la Suède, sa neutralité est plus ancienne encore, elle remonte à 1814. En effectuant des recherches pour cette chronique, je suis tombé sur une interview du Ministre suédois des Affaires étrangères au « Monde », datant de 1951 ! Le ministre y rappelle que la Suède est restée à l’écart des deux guerres mondiales et souligne que « c’est une pensée étrangère au peuple suédois que de se joindre à une vaste alliance militaire ». Cette pensée n’est visiblement plus étrangère, grâce ou à cause de Poutine.

Quitter l'Otan ?

Le second paradoxe se situe en France : plusieurs candidats du premier tour, et une finaliste du second tour, Marine Le Pen, proposent de retirer la France du commandement militaire intégré de l’Otan. Emmanuel Macron veut l’y maintenir, tout en militant pour une autonomie stratégique européenne.

Le débat politique français est donc bien éloigné de la réalité européenne du moment. Dans aucun autre pays européen on n’envisage de quitter l’Otan à l’heure de la montée des périls aux confins de l’Union. En Suède et en Finlande, même l’extrême droite, autrefois très anti-Otan, s’est désormais ralliée à l’adhésion.

L’impact de la guerre en Ukraine est que le débat sur la défense européenne se situe clairement dans le cadre de l’Otan, pas en dehors. C’est Vladimir Poutine qui a changé la donne de la sécurité européenne, sur un continent qui recherche plus de sécurité, pas moins.