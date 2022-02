Des premiers départs de troupes en manœuvre près de la frontière ukrainienne ont constitué un premier signe de détente, mais en dénonçant un « génocide » au Donbass, le Président russe montre que la crise n’est pas terminée.

Vladimir Poutine, lors de la conférence de presse hier au Kremlin, après son entretien avec le Chancelier allemand Olaf Scholz. © AFP / Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP

N’allons pas trop vite en parlant de désescalade. Disons qu’hier, la communication russe a pris un malin plaisir à se payer la communication américaine en diffusant des images de chars qui retournaient à leur garnison après des manœuvres près de la frontière ukrainienne. Une manière de contredire l’alarmisme de Washington qui prédisait une attaque russe imminente, aujourd’hui même en fait. Les Américains ont retourné l’argument en affirmant qu’ils avaient peut-être dissuadé l’agression en sonnant l’alarme. Personne ne gagne à ce jeu.

Mais la crise russo-ukrainienne est loin d’être terminée, pour plusieurs raisons. D’abord parce que les effectifs mobilisés sont tellement considérables que les mouvements de troupes constatés hier devront se confirmer sur plusieurs jours pour devenir significatifs.

Mais surtout, il n’y a pas de désescalade politique, pas la moindre avancée. Il faudra donc guetter plusieurs marqueurs de cette crise multiforme pour savoir si elle est simplement en mode « pause ».

Le premier de ces marqueurs est bien sûr militaire : le seul engagement pris par Vladimir Poutine lors de la visite d’Emmanuel Macron est que les quelque 30 000 soldats russes présents en Biélorussie pour des manœuvres repartiront une fois celles-ci terminées, le 20 février.

Les voisins de la Biélorussie assistent inquiets à l’intégration croissante de ce pays dans l’orbite russe depuis son isolement consécutif aux élections volées par le Président Alexandre Lukachenko à l’été 2020. Le maintien d’un contingent russe serait un signe de plus de cette évolution.

Le second test est la situation dans le Donbass, à l’Est de l’Ukraine, en guerre larvée depuis 2014. Hier, en recevant le Chancelier allemand Olaf Scholz, Poutine a dénoncé un « génocide » au Donbass, sous entendu envers les populations russophones. Le mot « génocide » est absurde selon tous les experts, mais il peut servir de prétexte à une intervention en cas de besoin.

Le Parlement russe a adopté hier une résolution demandant la reconnaissance des deux Républiques séparatistes du Donbass, ce que Poutine refuse de faire pour l’instant ; mais, là encore, c’est une épée de Damoclès qui pèsera sur l’Ukraine, menacée de démembrement. C’est la mise en œuvre des Accords de Minsk censés marquer le retour du Donbass dans l’ensemble ukrainien, ou la reconnaissance des séparatistes pro-russes, Poutine devra choisir.

En déclenchant cette crise il y a trois mois, le Président russe a voulu bloquer l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan, tester l’unité et la cohésion de ses adversaires occidentaux, et imposer un rapport de force plus favorable avec les États-Unis. Il a sans doute gagné sur le premier point, l’Ukraine n’est pas prête d’entrer dans l’Otan, ce qui n’était déjà pas d’actualité. Mais ça restera un véto de fait, pas écrit noir sur blanc.

Pour le reste, Poutine a certes modifié le rapport de force en déployant son armée et en menaçant ses adversaires. Mais il n’est pas vraiment en mesure d’en tirer réellement profit.

La question sans réponse, et c’est le dernier marqueur de cette crise, c’est de savoir si Vladimir Poutine se contentera de ce maigre butin, ou s’il tentera, d’une manière ou d’une autre, d’accentuer la pression sur ses voisins, et dans quel délai. L’instabilité risque de rester la norme encore longtemps.