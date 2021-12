La Cour suprême russe a ordonné l’interdiction de l’association « Mémorial », fondée il y a plus de 30 ans par l’ancien dissident soviétique Andrei Sakharov, un coup de plus porté à la société civile russe.

« Mémorial vivra pour toujours », proclame ce manifestant venu devant la Cour suprême russe à Moscou, protester contre l’interdiction de l’association. © AFP / Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Il y a des symboles que l’on pensait intouchables, inattaquables ; comme le nom d’Andreï Sakharov et le travail de mémoire du Stalinisme et du goulag que cet ancien dissident, prix Nobel de la paix, a entrepris avant même la disparition de l’URSS.

Mais rien n’est intouchable pour Vladimir Poutine, qui a fait interdire hier par la Cour suprême russe la prestigieuse association « Memorial », fondée par Sakharov il y a plus de 30 ans. « Mémorial » est accusée d’avoir violé les lois sur les « agents étrangers », la nouvelle arme du Kremlin contre les organisations de la société civile.

Une procédure a été lancée contre une seconde association liée à Memorial, le Centre de défense des droits de l’homme

Cet interdit n’est pas juste un coup de plus à la société civile russe, dont l’existence même est remise en cause par l’accélération de la répression depuis un an ; depuis le retour en Russie de l’opposant Alexei Navalny, aujourd’hui interné.

Avec « Mémorial », le Président russe veut d’abord contrôler l’écriture de l’histoire, celle de cette Union soviétique disparue il y a tout juste trois décennies, et dont il a qualifié l’effondrement de « plus grande catastrophe géopolitique du XX° siècle ».

Vladimir Poutine s’attaque à une institution qui a recensé les crimes du Stalinisme, là où il veut d’abord retenir la puissance, incarnée par la victoire sur le nazisme.

« Mémorial » représentait un obstacle sur le chemin de la réhabilitation sélective de l’URSS dans une vision « poutinienne » qui puise dans l’imaginaire de la Russie tsariste, comme dans la virilité guerrière stalinienne, les instruments de son pouvoir absolu.

Il n’y a sans doute pas de hasard à ce que ce coup de grâce coïncide avec les tensions autour de l’Ukraine, orchestrées par le Kremlin, dans le but d’obtenir des Occidentaux la sanctuarisation d’une sphère d’influence russe dans l’espace ex-soviétique. Une rencontre russo-américaine est prévue le 10 janvier pour discuter de cette exigence de Poutine, aux réminiscences historiques certaines.

Il ne faut pas sous-estimer la capacité des régimes totalitaires à contrôler la mémoire collective

Poutine peut s’inspirer de ses amis chinois qui ont réussi, par un contrôle absolu, à estomper, de génération en génération, le souvenir des millions de morts du « Grand bond en avant » de Mao dans les années 50, ou des victimes de la place Tiananmen en 1989.

Mais ça ne marche pas à tous les coups : le premier coup d’éclat de Mémorial à sa fondation avait justement été de révéler au public russe la vérité sur le massacre de Katyn, l’extermination de milliers d’officiers polonais en 1940, longtemps attribué par la propagande soviétique aux Nazis, mais qui était l’œuvre du NKVD, les services du ministère de l’intérieur soviétique. Sakharov estimait qu’on ne pouvait pas bâtir une société libre sur le mensonge.

Dans un communiqué commun le mois dernier, Mikhaïl Gorbatchev, le dernier président de l’URSS, et Dmitry Muratov, le journaliste russe qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix, partageaient leur « angoisse » de voir interdite l’association Mémorial. Son travail de mémoire, ajoutaient-ils, vise à éviter que les crimes du passé ne se reproduisent, « aujourd’hui ou demain ». Cet avertissement n’a pas été entendu.