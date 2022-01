Le colonel Anouar Raslan, un officier du renseignement syrien, a été condamné à la prison à vie par un tribunal allemand pour son rôle dans la machine répressive syrienne, une première saluée par les défenseurs des droits de l’homme après des années d’impunité.

Manifestants syriens devant le tribunal de Coblence où était jugé le colonel Raslan, les familles de disparus réclament justice. © AFP / Bernd Lauter / AFP

C’est un procès véritablement historique qui vient de se conclure à Coblence, en Allemagne, par la condamnation à la prison à vie, jeudi, d’un ancien colonel syrien. Historique car, pour la première fois, un tortionnaire de haut rang a fait face à la justice, et, dans un état de droit, a été condamné à la prison à vie.

Pour prendre la mesure de l’événement, souvenons-nous que le soulèvement, initialement pacifique, de la population syrienne contre la dictature, a commencé en février 2011 ; faisant des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés et de réfugiés, un pays ravagé par la guerre ; et en onze ans, l’impunité a été totale : personne n’est responsable, personne n’est coupable de la tragédie syrienne.

L’histoire retiendra donc le nom du colonel Anouar Raslan, un ancien officier du renseignement syrien, reconnu coupable de crimes contre l’humanité par les juges, pour le meurtre de 27 personnes, la torture et le viol de milliers d’autres, dans le centre de détention d’Al-Khatib. Le colonel Raslan a dirigé le service des enquêtes de ce centre à la sinistre réputation, et 80 témoins ont défilé à la barre, y compris des déserteurs et des victimes, pour raconter les horreurs qui s’y déroulaient.

Pourquoi en Allemagne ? Pour deux raisons. D’abord parce que Anouar Raslan a tenté d’effacer son passé en venant en Allemagne dans le flot de réfugiés de 2015. Paradoxalement, c’est lui-même qui a révélé son identité en portant plainte dans un commissariat de Berlin parce qu’il se croyait suivi par des agents du régime de Damas. Il avait signé la plainte avec son grade : « colonel ». Il a lui-même enclenché la mécanique qui l’emporte aujourd’hui.

La deuxième raison, c’est l’introduction dans la législation allemande du principe de « compétence universelle » qui permet à la justice de ce pays de juger des faits qui se sont produits ailleurs. C’est au nom de ce principe que l’Allemagne a pu ouvrir cette brèche dans l’impunité.

Les défenseurs des droits de l’homme s’en félicitent. Hier, le directeur de l’ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, était au milieu d’une conférence de presse pour présenter son rapport annuel lorsque son visage s’est éclairé : la condamnation venait de tomber et il s’est interrompu : « c’est véritablement historique », a-t-il dit.

Ce premier pas de la justice ne change évidemment rien, dans l’immédiat, pour un pays qui n’est toujours pas sorti de onze années de conflit et de destruction. Mais il montre que l’idée de justice n’est pas morte, même si les circonstances ne permettent pas de l’obtenir dans le pays lui-même.

La situation de la Syrie est complexe. Toujours en place grâce au soutien russe, le régime de Bachar el-Assad n’est évidemment pas le seul à avoir commis des crimes : tous les acteurs de cette tragédie devraient avoir à répondre de leurs actes. Mais le gouvernement légal porte une responsabilité particulière pour avoir fermé la porte, dans le sang, à un mouvement qui avait démarré de manière pacifique, le 16 février 2011, à Deraa, dans le sud de la Syrie.

On était alors dans l’euphorie des révolutions tunisienne et égyptienne, et des jeunes avaient inscrit un slogan sur le mur de leur école, « ton tour arrive, docteur », en s’adressant à Bachar el-Assad, un ophtalmo. Trois adolescents sont arrêtés, torturés, et disparaissent. On connait la suite, sanglante, et impunie. Jusqu’à ce 13 janvier 2022, à Coblence. Un jugement qui ouvre une brèche pour toutes les victimes ignorées de cette sale guerre toujours pas terminée.