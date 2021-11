26 ans après les Accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre, la Bosnie-Herzégovine est confrontée à une menace sérieuse avec la volonté séparatiste du leader serbe Milorad Dodik. L’Europe ne peut pas rester passive face au risque de violence.

Le leader serbe de Bosnie, Milorad Dodik, à la Conférence sur la démographie organisée par le premier ministre hongrois Viktor Orban à Budapest. © AFP / ATTILA KISBENEDEK / AFP

La diplomatie a parfois du mal à traiter plus d’une crise à la fois. Et pendant que l’Union européenne a le regard fixé sur son « flanc Est », vers la Biélorussie ou l’Ukraine, qui méritent cent fois son attention, elle ferait bien de s’intéresser aussi d’un peu plus près à son « flanc sud » ; plus précisément à la Bosnie-Herzégovine, au cœur de la région des Balkans.

Les signaux d’alarme se multiplient concernant la situation dans cet État issu de l’implosion yougoslave, il y a trois décennies, et qui est menacé d’une nouvelle crise, voire même d’éclatement. Comme on disait à l’époque du siège de Sarajevo, dans les années 90, ça se passe à deux heures de Paris, et tout ce qui s’y produit a des conséquences pour le reste du continent.

Le destin de chacun des États nés de la tragédie européenne que fut la guerre yougoslave varie entre la Slovénie et la Croatie qui ont rejoint l’Union européenne, et les cinq autres en comptant le Kosovo, six en y ajoutant l’Albanie à l’histoire différente, qui sont dans un no man’s land politique, entre instabilité et convoitises.

Dans cette complexité historique et humaine, la Bosnie-Herzégovine est un cas à part : elle reconstitue une petite Yougoslavie à elle toute seule, avec ses composantes serbe, croate et Musulmane ; elle en reproduit aussi les lignes de fracture.

Depuis les Accords de Dayton, négociés en 1995 sous l’égide des États-Unis, et qui ont mis fin à la guerre la plus cruelle qu’ait connue l’Europe depuis 1945, la Bosnie a vécu dans un équilibre fragile aujourd’hui menacé.

Ces menaces sont celles de l’éclatement d’un État fondé sur deux composantes, la partie serbe d’un côté, et la fédération croato-musulmane de l’autre. Le dirigeant serbe de Bosnie, Milorad Dodik, agite depuis des années des revendications nationalistes ; cette fois, il passe à l’acte.

Le mois dernier, il a fait voter par le Parlement de la partie serbe des lois qui organisent la sécession de fait, en créant une armée serbe, et en retirant les Serbes de plusieurs institutions communes. S’il va plus loin, beaucoup redoutent que cette sécession ne rallume un conflit mal éteint, et que trois décennies de cohabitation forcée n’ont pas permis d’oublier. Il n’y aura pas ici de « divorce de velours », comme en Tchécoslovaquie ; tous les Bosniaques en sont convaincus : la violence sera au rendez-vous.

Que peut faire l’Europe ? D’abord éviter que certains de ses membres ne mettent de l’huile sur le feu qui couve, tel le Hongrois Viktor Orban, ou le Slovène Janesz Jansa, qui ont récemment rencontré et encouragé le leader serbe.

L’UE a du mal à avancer unie dans les Balkans, car la question de l’élargissement la divise : l’adhésion à l’UE est la seule perspective qui pourrait stabiliser la région, mais elle est impossible à court terme. Pourtant, une action des « 27 » en Bosnie est d’autant plus indispensable que la Russie, la Chine ou la Turquie sont actifs dans cette zone instable, et prospèrent sur l’instabilité.

Mais c’est d’abord pour les Bosniaques eux-mêmes, trente ans après le siège de Sarajevo et le massacre de Srebrenica, qu’il faut empêcher une nouvelle guerre sur le sol européen.