Le Japon s'apprête à inaugurer des Jeux Olympiques sans spectateur, ni contact avec la population. Des Jeux repliés sur eux-mêmes comme ce pays qui semble incapable de nouer des alliances avec ses voisins immédiats.

Le Japon, entre repli et veillissement © Getty / Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis

J'ai voulu faire le portrait du Japon à quelques heures de l'ouverture des Jeux Olympiques et je voulais commencer par une histoire qui n'a rien d'anecdotique. Il y a quelques jours à peine, on apprenait que le président sud-coréen Moon Jae-in renonçait à se rendre à Tokyo pour l'inauguration des Jeux Olympiques. Un vrai camouflet pour le Japon.

Mais un camouflet qui répondait à un autre bien plus embarrassant : un diplomate japonais de haut-rang en poste à Séoul s'était en effet permis de qualifier de « branlette » - je cite – la volonté du président coréen de se rapprocher de Tokyo.

Evidemment, le diplomate en question s'est rétracté et sera probablement remplacé dans les jours qui viennent. Mais dans une région où chaque mot compte, cette saillie d'un diplomate ne pouvait qu'aboutir à une catastrophe pour Tokyo. C'est chose faite.

Entre Séoul et Tokyo, les relations ont souvent été tendues

Sans revenir sur la période qui a vu Tokyo coloniser la Péninsule coréenne, ni sur la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle les Japonais se sont particulièrement mal comportés avec les Coréens, la question que pose cet incident est la suivante :

Le Japon est-il capable de bâtir dans la région de vraies alliances pour contrer la puissance chinoise ? Tokyo et Séoul partagent pourtant le même régime démocratique, le même allié stratégique, les Etats-Unis, et le même développement économique.

Pourtant, ces deux-là semblent incapables d'une alliance solide. Et s'il fallait désigner un coupable, c'est du côté du nationalisme japonais qu'il faudrait le chercher : l'incapacité de Tokyo à reconnaître les erreurs du passé rend tout rapprochement impossible.

Le Japon se replie sur lui-même

Ce ne serait pas la première fois de son histoire ! Et la façon dont les Japonais ont organisé ces Jeux Olympiques, paniqués à l'idée d'accueillir le monde entier en pleine pandémie, et donc condamnés à se claquemurer de peur, en est presque la métaphore parfaite !

Le Japon, c'est le pays développé qui accueille le moins d'étrangers sur son sol. Moins de 2% de sa population totale. Un chiffre ridiculement bas et qui pèse d'autant plus lourd que sa population vieillit comme aucune autre au monde : chaque année, le Japon perd un demi-million d'habitants par an - une dépopulation unique au monde.

Les Jeux Olympiques étaient pour Tokyo un pari : celui de briser ce mauvais sort et de montrer au monde que le Japon pouvait encore briller.

Mais avec un peu de modestie et de réalisme, le Japon peut encore fédérer des alliances : avec l'Australie, la Nouvelle Zélande mais aussi et surtout les Philippines ou l'Indonésie. La peur commune que suscite la Chine devrait l'y aider.