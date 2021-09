Le Président tunisien s’est octroyé mercredi des pouvoirs supplémentaires, mettant fin, de fait, à la Constitution issue de la révolution. Il souhaite présidentialiser le régime, ce qui inquiète ses détracteurs.

Un manifestant brandit la Constitution tunisienne lors d’une manifestation contre le Président Kais Saïed à Tunis, le 18 septembre. © AFP / Yassine Gaidi / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

En juillet dernier, lorsqu’il avait suspendu la Constitution et pris les pleins pouvoirs pour un mois, le Président tunisien Kais Saïed avait répondu à ceux qui parlaient de coup d’état en citant une phrase célèbre du Général de Gaulle : « ce n’est pas à cet âge que je vais commencer une carrière de dictateur ».

Près de deux mois plus tard, le même Kais Saïed s’est octroyé des pouvoirs plus importants encore, aboutissant à une présidentialisation totale du système, sans contre-pouvoirs. Une nouvelle fois, une partie de l’opposition politique crie au « coup d’état », même si tout ça se fait par décrets, et pas avec des chars dans les rues de Tunis.

Sans le dire, le Président tunisien a bel et bien refermé la page de la deuxième République tunisienne, celle qui, issue de la révolution de 2011, trouvait sa légitimité dans la Constitution adoptée en 2014. A l’époque, cette Constitution avait été saluée pour ses avancées démocratiques et les droits des femmes, la plus avancée dans le monde arabe, disait-on.

La Constitution de 2014, justement pour éviter les dérives du pouvoir personnel, avait établi un système hybride, entre régime parlementaire et présidentiel. Il a débouché sur une paralysie du système, et c’est pour y mettre fin que Kais Saïed a agi en juillet, sous les applaudissements d’une partie de la population, excédée par les rivalités politiques stériles.

Le problème est que le Président avait pris des engagements qui volent en éclat les uns après les autres. Les pleins pouvoirs devaient durer un mois, il en sont déjà à deux mois ; il devait nommer un premier ministre, ce n’est toujours pas fait, même si c’est désormais possible après ces nouveaux décrets qui lui retirent de fait tout pouvoir ; enfin, la légitimité politique était issue du parlement, mais il n’y a plus de parlement, ni de cour suprême.

Ces entorses à l’ordre constitutionnel sont évidemment des manquements à la démocratie, sans pour autant faire de Kais Saïed un dictateur, c’est une voie très étroite.

Où mènera cette voie n’est pas encore très clair, car le Président tunisien n’est pas très bavard sur ses intentions, et le pays commence à s’impatienter.

Il veut assurément casser le système des partis qui n’a pas fonctionné depuis une décennie, et s’engage sur la voie de la présidentialisation ; mais la frontière est étroite entre un Président tout puissant et un retour à l’autoritarisme dont les Tunisiens ont souffert par le passé.

Le Président risque ainsi de pousser à la radicalisation ceux de ses adversaires qui n’aiment pas la tournure des événements, les syndicalistes de l’UGTT, acteur majeur de la vie politique et sociale tunisienne, ou les islamistes d’Ennahda, qui pourraient se refaire une santé en criant aux dérives dictatoriales.

Kais Saïed n’a peut-être pas l’âme d’un dictateur à 63 ans, mais il s’affranchit un peu facilement des contre pouvoirs qui caractérisent la démocratie. Même ceux qui ont applaudi son initiative en juillet commencent à se poser des questions.