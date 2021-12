Les nouvelles du monde sont sombres, mais il y a quand même des situations qui permettent des futurs possibles. Tour d’horizon de trois de ces situations qui demandent à être confirmées en 2022.

Le vainqueur de l’élection présidentielle chilienne, Gabriel Boric, le soir de sa victoire, le 20 décembre 2021. © AFP / MARTIN BERNETTI / AFP

Il est difficile de trouver des « bonnes nouvelles », quel que soit le sens que l’on donne à cette formule, dans ce monde polarisé, en tension, et parfois en guerre. De l’Afghanistan au bord de la catastrophe humanitaire, aux bruits de botte autour de l’Ukraine ou la répression à Hong Kong, il n’y a guère de sujets encourageants.

J’ai donc relevé trois situations très différentes qui tranchent avec ce tableau sombre, et montrent des dynamiques en mouvement, qui permettent des futurs possibles.

La première porte sur le Chili, à l’issue d’une année riche en événements. En 2019, plusieurs pays s’étaient soulevés, le Chili contre les inégalités, mais aussi le Liban, l’Algérie ou Hong Kong, chacun avec son agenda. Seul le Chili poursuit son chemin politique, avec l’élection en juin dernier d’une Assemblée constituante chargée de rédiger la première constitution post-Pinochet, et l’élection récente d’un jeune Président, Gabriel Boric, qui a battu un nostalgique de la dictature.

Les obstacles ne manquent pas dans la construction d’un avenir socialement et politiquement plus inclusifs, et le pays est divisé de manière inquiétante ; mais l’avenir chilien reste ouvert, et suscite ailleurs dans le monde un regard attentif et porteur d’espérance.

Deuxième « bonne nouvelle » : plus près de nous, en Europe, un tout petit pays est devenu un modèle de courage politique, ardent défenseur de la démocratie et des libertés : c’est la Lituanie, moins de trois millions d’habitants, ancien territoire soviétique devenu indépendant en 1991.

La petite Lituanie et devenue le refuge des opposants biélorusses après l’élection confisquée l’an dernier par le dictateur Lukachenko, et l’a payé cet été en étant, avant même la Pologne, la cible d’une opération de déstabilisation menée par le régime de Minsk, instrumentalisant la détresse de candidats à l’émigration.

Et elle est désormais attaquée par la puissante Chine, 1,4 milliards d’habitants, pour avoir permis l’ouverture à Vilnius d’une représentation de Taïwan. Pékin menace la Lituanie comme si elle s’apprêtait à envahir la Chine, et a décrété un boycott commercial auquel l’Union européenne, à laquelle appartient la Lituanie, se doit de répondre collectivement. La Lituanie a en tous cas montré en 2021 qu’il n’y a pas besoin d’être une grande puissance pour être courageux.

Troisième exemple, enfin, la découverte d’un vaccin, mais pas celui que vous croyez. L’annonce en octobre par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) du déploiement du premier vaccin contre le paludisme en Afrique est de nature à changer la donne pour le continent. Le paludisme fait quelque 400 000 morts par an, dont une majorité d’enfants de moins de cinq ans.

La quête d’un vaccin est un rêve de plus de trente ans qui a fini par aboutir, grâce à un laboratoire britannique. Il n’a pas une efficacité totale, mais est considéré par les experts comme une avancée historique qui s’ajoute à la panoplie d’instruments de lutte contre le paludisme en Afrique.

Dans la morosité ambiante, accentuée par la nouvelle vague de Covid-19, ne négligeons pas ces « bonnes nouvelles » de 2021, dont nous verrons en 2022 si elles tiennent leurs promesses. Bonne année à toutes et tous !