Daniel : Et aujourd’hui ça n’est malheureusement pas Gérémy Crédeville qui fera sa chronique mais un spécialiste, alors un spécialiste en quoi ?

Gérémy : Ah ben ça dépend, ça dépend ça dépasse ahahah! Ouais non je suis pas spécialiste en humour… Non, voyez moi j’interviens surtout sur les réseaux sociaux. Souvent sous couvert d’anonymat. Alors qui, une photo de chat, qui, un drapeau quelconque. Etc, etc.

Aujourd’hui je suis spécialiste du conflit Russo-Ukrainien. Y a deux semaines j’étais spécialiste de la Covid 19, dernier variant, je précise, et en avril je serai surement spécialiste des sondages de l’entre deux tours des élections Prési-dentielles.

Daniel : C’est votre femme qui doit être contente.

Gérémy : Elle le sera le 8 mars quand je serai spécialiste du droit des femmes.

Daniel: Et y a un diplôme pour être spécialiste?

Gérémy : Pas du tout, suffit d’être con et d’affirmer des vérités aussi connes que soi. En violant l’orthographe et la grammaire française si possible. Sur les réseaux ça cartonne. Vraiment carton. Un déménagement! Ouais ben je vous l’ai dit je suis pas spécialiste en humour. Après bon, y a des spécialités de spécialistes, c’est le cas de spécialistes de plateaux télés, eux, c’est plus souvent des hommes blancs, qui ont passé la cinquantaine et qui mettent des costumes pour être crédibles. Nagui c’est con qu’il aime pas les costards, y ferait un car-ton parce qu’il coupe souvent la parole et à la fin de ses phrases on ne se rappelle plus du début. Quoi? Je peux en parler il est pas là pour se défendre et je suis un spécialiste. Et le petit plus des spécialistes c’est que même s’ils ne sont pas du tout concernés par le sujet, ce sont des spécialistes de ce sujet. On l’a vu notamment avec les débats sur le voile. Y avait des femmes voilées invitées à parler de leur cas? Non, y avait Gilbert et Bernard en costumes bleu foncé qui disaient qu’elles étaient opprimées parce que des hommes déci-daient à leur place.

Daniel : Mais en tant que spécialiste faut connaître un peu le sujet quand même, vous par exemple vous connaissez l’Ukraine.

Gérémy : Oui tout à fait, je suis tous les dimanches à Ikéa.

