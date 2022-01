Ce matin, Gérémy qui ne peut plus chanter en studio prends de l'avance et nous donne les en exclusivité l’annonce du gouvernement pour le protocole sanitaire 2023...

(Musique)

Passe le temps

Et de temps en temps

C’est le temps perdu

Non laisse tomber, coupe la musique. Coupe la musique ! Coupe la musique !!!!

Désolé j’ai le masque et en régie ils lisent sur les lèvres…

Les malentendants vous le diront, lire sur les yeux c’est chaud… Si t’as un strabisme tu passes pour quelqu’un qui articule mal.

J’aurais aimé continuer mes chroniques chantées en 2022 mais je suis obligé de garder le masque en studio, même derrière un plexi, même s’il est à 6m des invités, même avec 3 doses et un PCR négatif de moins de 10 minutes. Parce que : C’est le protocole !!

Le protocole il a bon dos, ma fille de trois ans, un cas Covid dans sa classe et elle doit se taper trois tests en quatre jours. Trois ans et trois forages de nez pour aller à l’école ! Mais l’écouvillon est plus grand que ma fille ! Tu crois pas qu’ils vont associer cette sensation désagréable avec le fait d’aller en classe ? Et ben si !

Et y a de grandes chances qu’il y ait un cas Covid par semaine dans sa classe parce qu’à trois ans les gestes barrières ils s’en tapent, les barrières ils les lèchent. Oui, elle a déjà deux ans cette blagues !

C’est quand même fou, on a encore des problèmes avec le Covid-19 en 2022.

Vous savez quoi, prenons de l’avance, en exclusivité je vous fais l’annonce du gouvernement pour le protocole sanitaire 2023:

Ceci est une annonce gouvernementale concernant la Covid-19, désormais, le port du masque est obligatoire dès 2ans, en extérieur, en intérieur, et en milieu aqueux.

