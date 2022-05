Aujourd'hui Gérémy part en live avec Louis Bertignac et lui offre un petit mashup de ses productions...

Ça va les amis ? Vous faites quoi ce soir ? Ben c’est cool, moi je joue à Toulouse.

Y a quelques temps dans cette émission on a reçu Alain Chamfort et j’avais fait un mashup avec ses chansons, aujourd’hui je vous propose de faire la même chose avec Louis Bertignac.

Alors je ne veux pas vous mettre la pression Louis, mais Alain Chamfort avait trouvé ça excellent.

Pour présenter un rockeur, qui de mieux que le mythique rédacteur en chef de Rock and Folk, Philippe Manoeuvre ?

Alors Louis Bertignac on le sait guitariste de malade avec sa Gibson SG junior de 1974, auteur et compositeur de "Cendrillon", du génie, une chanson qu’on connaît par cœur, on se la réécoute pour le plaisir, top à la régie.

Louis Bertignac, vous lui donnez de l’helium, ça part en tube.

Alors vous ne le saviez pas mais à la base "Cendrillon" dédiée à Romy Schneider devait être chanté par Charles Aznavour, et ça donnait ça, top à la régie !

Est la plus jolie des enfants

Son bel amant,

Le prince charmant

La prend sur son cheval blanc

Elle oublie le temps

Dans ce palais d'argent

Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève

Elle ferme les yeux, et dans ses rêves Elle part

Jolie petite histoire

