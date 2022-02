Ce matin Gérémy nous chante l'enfer des démarchages téléphoniques sur un air de téléphone qui pleure.

Je sais pas vous, mais moi y a pas un jour sans qu’on m’appelle pas pour me vendre un truc. Et oh disons que c’est pas chiant non c’est juste que ça pète très fort les couilles.

Allô ?

Écoute j’ai une nouvelle pour toi,

Une isolation à 1 euro pour ton toit.

Ah, c'est l’arnaque de la dernière fois.

Bon, vous commencez à m’faire chier,

En plus je suis sur bloctel,

Et puis je connais Nagui vous savez.

Nagui , j’suis comme lui, j’suis quelqu’un d’insistant,

Un charlatan.

Dis donc, il a fait quelque chose à votre maman?

Nan parce que c’est mon patron donc vous lui devez le respect,

Et surtout que je crois qu’il ne sait pas « qu’ça fait 4 ans qu’j’suis là".

Raconte-moi comment est ta maison?

N’as-tu vraiment pas besoin d’isolation?

Non mais oh, c’est bon, je reconnais votre voix hein,

La dernière fois que vous m’avez appelé c’était pour le CPF,

Je m’en tape de mon compte pour la formation.

Vous comprenez ça ?! Non mais y a vraiment des gens qui vous disent d’accord?

Oh oui y en n’a pas mal,

J’fais ça depuis longtemps,

Y en a qui tombent toujours dedans.

Ah ouais, c’est quand même épatant.

