La semaine dernière Gérémy a fait l'erreur de donner son avis sur la politique sur Instagram. Il nous explique en chanson ce matin pourquoi il ne recommencera pas.

La semaine dernière j’ai déconné, j’ai fait un truc grave… Sur Instagram, j’ai donné mon avis sur la politique.

Oh là là je me suis pris des seaux de merde… Pour l’occasion je vous ai fait la plus courte comédie musicale du monde, elle s’appelle « ma bite ». Ah c’est un ajout du rédac chef de l’émission ça.

Elle s’appelle « je ne le ferai plus ». Quand un artiste donne son avis sur la politique ça donne ça :

« Il est 20h c’est officiel Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront pour le second tour des élections présidentielles, Jean Luc Mélanchon arrive en troisième position suivi d’Eric »

J’éteins la télé, je suis un peu sonné

Retour en arrière après 5 ans de galère

Va falloir réussir à voter pour le moins pire

Ça ne va pas être une mince affaire

Non non non non non non...

Alors t’es pour qui ?

Aucun des deux ne me plait

Ni l’un ni l’autre

Ne représente mes idées

Pourtant il va bien falloir choisir

Pour le moins sombre des avenirs

Ni l’un ni l’autre ni l’un ni l’autre

Ni l’un ni l’autre mais à la fin ça sera quand même soit l’un soit l’autre qui sera élu, alors que pouvons nous faire ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !