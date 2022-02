Ce matin, Gérémy qui en ce moment est au four et au moulin a laissé son smartphone rédiger sa chronique en appuyant sur la proposition du milieu du correcteur orthographique...

Je suis débordé en ce moment ; j’ai une femme, deux enfants déclarés, un chantier, je fais de la radio, de la télé, de la scène, d’ailleurs au moment où je vous parle en ce 22 février je viens d’atterrir à la Réunion pour un festival d’humour.

Ah ben là devant vous c’est pas moi c’est mon avatar. Ça veut pas dire que vous pouvez me violer hein! Non parce qu’il y a des gens qui font ça dans le Métavers. T’imagines t’as pas d’amis tu trouves la vie réelle tellement nulle que tu vas dans une vie virtuelle et même dans celle là tu te fais violer.

Mais sécurise le Métavers Mark Zukerberg! Mark Zukerberg en début de mois il a perdu 200 milliards de dollars de valeur, moi le truc le plus gros que j’ai perdu en février c’était mes clés.

Et pourquoi? Parce que j’étais débordé. Et promis cette chronique ne débordera pas de transitions.

On m’a dit mais comment tu fais pour être à la fois au four et au moulin? J’ai répondu mais de quelle époque es-tu pour employer cette expression vil gredin.

Si j’arrive à être partout en ce moment c’est soit parce que je suis un génie, soit parce que je sais pas dire non. Et je vous donne un indice, si vous frottez une lampe j’en sors pas.

Non, si vous frottez une lampe c’est que vous êtes complètement con.

Je suis débordé, je vous l’ai pas déjà dit? Et je ne savais pas comment faire cette chronique mais heureusement j’ai un "smartphone". Oui c’est acté nos téléphones sont plus intelligents que nous. Et ben pas toujours. Parce que j’ai fait écrire cette chronique à mon téléphone, et vous allez voir c’est de la merde.

Hey qui a dit "comme d’hab"? Je vous entends dans le casque la régie.

Je suis parti d’un jeu que vous avez peut-être fait pour la nouvelle année, vous tapez sur votre téléphone "l’année 2022 sera..." et vous le laissez écrire la suite en appuyant sur la proposition du milieu du correcteur orthographique.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !