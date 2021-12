Ce matin Gérémy qui ce mois-ci a quand même pris beaucoup plus souvent le train que ma femme, nous offre un slam sur son trajet Lille-Paris ...

Ce mois-ci j’ai quand même pris beaucoup plus souvent le train que ma femme.

Pourtant je ne l’ai pris qu’une fois.

Ce matin je voulais vous faire voyager radiophoniquement dans le TGV Lille-Paris, avec un slam. J’en avais fait un avant les vacances d’été je me disais que ça tombait bien avec celles d’hiver, et puis j’ai plus de voix de toute façon.

Ce slam s’appelle donc "Lille-Paris" c’est comme un Paris-Lille sauf qu’à l’arrivée l’accueil est moins ouf.

Allez c’est parti, bon voyage.

Le TGV Inoui 7006 à destination de Paris Nord départ 7h12 est annoncé voie 8.

Et là ça y est, le départ du marathon des gens qui marchent vite avec des valises est lancé.

Moi, moi j’ai le temps je ne suis pas pressé et puis de toutes façons il part dans 20 minutes ce TGV alors pourquoi se tasser.

J’ai jamais compris ces gens là d’ailleurs qui ont peur d’être en retard et qui ont dans le regard

Cette rage d’être les premiers assis à leur place,

Même si toute la rame est vide.

Je sais pas ce qu’il se passe.

Ça sera les mêmes qui, dès l’annonce d’arrivée, attendront comme des cons debout dans l’allée.

Mais là on n’est encore qu’au départ à se masser dans l’entonnoir,

De la voie 8, vite, voie 8, vite ah merde les portiques.

Des gilets bleus barrent l’accès au train, des étudiants qui à force d’avoir un portable à la main, travaillent désormais avec des portables à la main pour scanner les pass sanitaires d’un bip salutaire.

Celui pile devant toi c’est forcément celui qui ne trouve pas l’application et qui dans la panique manque d’application.

Il ouvre l’appareil photo, courbe un peu le dos, respire un peu plus fort et s’embue les lunettes pendant que le gilet bleu lui tend sa scannette.

Ça y est, tous anti covid trouvé,

Vous pouvez augmenter la luminosité?

Bip, allez-y bonne journée.

Moi je fais pas mieux, parce qu’entre deux,

Mon portable s’est mis en veille,

Avance !

Oui ben 2 secondes Mireille.

Ça y est, le pass sanitaire est scanné, les portiques sont passés ainsi que les policiers en civils mal cachés.

Je monte dans ma voiture alors que c’est un train,

Et je tombe sur ce type genre pas très malin,

Qui déplace tous les sacs pour faire trop de place pour le sien

Le passage se libère et je laisse le cerbère derrière qui se plie en 4 pour ses affaires,

Et bim dans le mille!

Carré famille.

Je voudrai me mettre un peu plus loin manque de bol c’est plein.

C’est parti pour 1h avec une inconnue moi et 3 bambins

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !