Aujourd'hui Gérémy nous raconte une histoire d'amour un peu glauque sur un air d'"Idées Noires".

Alors aujourd’hui on reçoit une grande écrivaine et moi j’ai toujours rêvé d’écrire un livre, avec des mots et tout.

Une histoire d’amour, mais comme j’ai pas le talent d’Amanda Sthers et que je suis une feignasse j’en ai fait une chanson, c’est plus court et ça peut rapporter plus.

L’amour c’est pas toujours joli, j’en veux pour preuve l’histoire de Jean-Louis qu’on appellera Didier pour préserver son anonymat et de Jody, une prostituée d’autoroute de 71 ans qui a fait toute l’Europe en restant sur la même aire.

Une histoire un peu glauque chantée par Bernard Lavrillé.

Je me lève à 13h, et je sens le mégot

À côté de mon lit des déchets de Mc Do

Je bois le fond d’un verre c’était un cendrier

En slip dans la cuisine j’urine dans l’évier

Une passoire

Un cloporte

Tsunami

Evier rempli

J’suis en train d’réfléchir, c’est pas chez moi ici

De mémoire

Cette porte

Ce lit

On est chez Jody

Professionnelle de l'amour, à 13€ la bourre

Où es-tu, reviens donc dans mes bras

Je suis nue, je fais le poirier pour toi

Ma laitue, est dans un sale état

Et mon cul, on peut y mettre un bras

Très loin d’Adam et Eve on n’est pas impeccables

Mais malgré l’âge de Jody elle reste praticable

Une petite pilule bleue je sors le rétractable

J’avais mis 100€ Jody est incassable

Dans l’plumard

Sur l’parquet

Mon slip

J’vais pas l’ravoir

Je sens un truc oblong c’est un suppositoire

J’pense à ça

Un bar

Un strip

Un comptoir

Voilà mes vieux démons ça y est je veux reboire

J'veux mon kir, Non Didier calme toi

J'veux mon kir, t’en as déjà pris trois

J'veux mon kir, tu dégueules dans les draps

J'veux mon kir, enfin pense à ton foie

J'veux mon kir, tu l’as déjà dit ça

J'veux mon kir, non ça c’est d’la vodka

J'veux mon kir, un verre d’eau ça ira

J'veux mon kir, Tu vois bien qu’y en a pas

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !