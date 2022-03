Aujourd'hui Gérémy rend hommage à Alain Chamfort, l'invité de La Bande Originale, en réinterprétant quatre de ses chansons les plus connues...

Hello la bande, aujourd’hui on reçoit Alain Chamfort et je voulais lui rendre un hommage... Alors Alain, c’est pas forcément bon signe.

Je voulais reprendre quatre chansons connues d’Alain Chamfort, quatre chansons d’Alain Chamfort quoi.

Mais chantées par des artistes qui chantent fort… Je vous l’avais dit, c’était pas forcément bon signe…

On va commencer avec « tout est pop » chanté par Maître Gims sur l’air de Bella Ciao, non vous n’êtes pas bourré.

C’est parti !

Blue Marilyne

Jaune submarine

Dans le périscope

Tout tout est pop

Pape et Poutine, pipe en full screen

Les saintes comme les salopes

Tout tout est pop

Le visage de Gregory

Ou la Joconde de Vinci

Tout tout est pop

Que tu le préfères Iggy

Cru bien cuit ou satori

Tout tout est pop

Autre chanteur qui chante fort, Patrick Bruel chante « Manureva » sur l’air de qui a le droit.

Manu Manureva

Où es-tu Manu Manureva?

Bateau fantôme, toi qui rêvas

Des îles et qui jamais n'arrivas

Là-bas (là-bas)

Où es-tu Manu Manureva?

Portée disparue Manureva

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !