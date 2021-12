Ce matin, Gérémy nous recommande d'éviter les rassemblements de plus de 5 personnes et donc d'éviter : la famille, et Noël. Et pour nous le prouver, il nous plonge dans le réveillon d'une famille de Français moyens…

Aaaaaah la magie de Noël et son fameux réveillon, en famille. Cette année plus que jamais, évitez les rassemblements de plus de 5 personnes et donc évitez : la famille, et Noël.

Et puis de toute façon, Noël à 5, à quoi ça ressemble ? À une chaussure de Nagui. C’est cher pour ce que c’est et parfois ça pique.

Pour vous le prouver, passons le réveillon avec une famille de Français moyens, soit 1,70m environ.

Ding dong

Nadège — Déjà ?

Patrick — Oh ça peut pas être eux.

Ouverture de porte

Isa — C’est nouuuuuuus !

Patrick — Ah ben si…

Jean Marc (québécois) — Désolé on est un peu en avance.

Nadège — 40 minutes c’est plus qu’un peu…

Jean Marc et Isa — Ahahahahaah !

N — Ahahah, mais pourquoi t’as un accent québécois Jean Marc? Tu viens de Melun.

JM — C’est pour qu’on me reconnaisse dans le dialogue.

N — Pas con…

JM— Va dire ça à l’auteur.

N — Pas con Gérémy.

G — Merci

Isa — Ahahah ! On peut entrer?

N — Je peux avoir vos pass-sanitaires?

JM — Bien sur.

Isa — J’ai fait ma 4ème dose hier

N — 3ème tu veux dire ?

Isa — Non 4ème, c’est pour le variant Ouzbek.

Nadège — Aaaaah… Et ben entrez… Ah y s’essuient pas les pieds… D’accord…

Isa — Oh c’est sympa la déco. Ah vous mettez les peintures du petit dans un cadre vous?

P — Non ça c’est de moi.

Isa — Ahahah !

P — Ah non mais je rigole pas.

Isa — Ah.

N — Et ben bienvenue ! Donnez, je vais vous débarrasser.

JM — J’ai ramené une bouteille de rouge, un côte du Rhône à 18,60€

P — Et ben pose le sur la table à 238€

JM — Ahahah.

P — Ahah.

Chien — Ouaf

Isa — Kessessé ?

Patrick — Un chien.

Isa — J’suis allergique.

Patrick — M’en fous.

Isa — Comment ?

Patrick — C’est fou.

JM — Quelle bonne idée ce Noël sans les enfants.

Isa — Oui…

N — …

P— …

JM — C’est quand même moins animé.

Ding dong

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !