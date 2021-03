Gérémy Crédeville se pose une question : que fait Castex là ? Un Kamoulox ?

Euh c’est quoi ce confinement les gars ? Ça fait un an que toutes les deux semaines on nous dit que les mesures mises en place sont insuffisantes et que les prochaines semaines vont être décisives. Qu’est-ce qu’il fait Castex là, un Kamoulox ?

Moi je sais ce qu’il fait, j’ai eu accès à un document confidentiel, ouais je connais Elise Lucet, on a eu une petite histoire passionnelle mais ça n’a pas duré, on avait le même coiffeur. Mais on est resté en bons termes et elle m’a donné un enregistrement de préparation du discours entre le conseil scientifique et Castex.

- Vas-y Jean !

- Euh je garde l’accent?

- Ouais ouais

- Ils vont capter un jour quand même qu’on se fout de leur gueule.

- Mais non mais non allez !

(Castex) « Mes chers compatriotes,

- Putain il le fait super bien.

- Comme je prends la parole, j’enlève mon masque. Je remettrai mon masque quand je devrai me taire et laisser la parole à un autre membre du gouvernement qui enlèvera son masque pour parler.

- Oh il est génial il fait ça en impro !

- Mes chers com-patriotes, excellent, les mesures mises en place précédemment, bien qu’étant scrupuleusement respectées, s’avèrent être insuffisantes. (rire contenu) Les prochaines semaines vont donc être décisives. Je l’ai pas dit il y a deux semaines ça les gars?

- Non mais décroche pas Jean ! Continue, lis !

- Le premier confinement total nous a prouvé son efficacité par le passé, c’est pourquoi nous le retardons au maximum. Ils vont capter là !

- Enchaîne !

- Le virus se transmettant en majeure partie dans les espaces de travail entre collègues asymptomatiques, nous demandons aux entreprises qui le peuvent de faire quatre jours en télétravail. Le 5ème jour, peut se faire en présentiel pour que le virus puisse à nouveau se transmettre. Ah merde ça c’était entre parenthèses.

