Ce matin, Gérémy chante le camping...

On s’est rencontrés au camping,

Tu m’as dit qu’tu t’appelais Nadine,

J’avais besoin de tendre la toile,

De ma Queshua qui s’ouvrait mal,

Je l’avais choisie pour gagner du temps,

Elle s’ouvre en deux secondes c’est fascinant,

Pour la plier c’est pas pareil,

Même quand tu suis le modèle,

Apéro d’accueil on prend un verre,

Du kir au cassis et des chipsters,

Bourré je te dis des mots débiles,

Ça te fait rire et mon slip jubile,

Soudain les gens s’mettent à danser,

Dans tout bon camping y a une choré,

Je perds une claquette c’est une Puma,

Sur Jerusalema,

J'ai le cœur gros Nadine, oh,

J'ai le cœur gros Nadine,

Car je t’aime, c’est pas d’pot, oh oh oh,

J'en passe, j'en passe, j'en passe des nuits, des nuits,

Des nuits à m’caresser dans du papier,

J’suis pas fier de ça,

Mais vaut mieux, du papier,

Que du harcèlement, insistant, gênant,

Je peux t’dire qu’il y en a plein la Queshua,

