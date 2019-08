La ville de Saint-Raphaël a choisi le 31 juillet, jour du 105e anniversaire de la naissance de Louis de Funès, pour ouvrir un musée consacré entièrement au comédien et à sa carrière. Et pour l'occasion, un flashmob géant a été organisé, sur la chorégraphie de la célèbre danse filmée dans "Rabbi Jacob".

Le musée Louis de Funès de Saint-Raphaël rappelle que le comédien a souvent tourné dans la commune, pour la série des "Gendarme de Saint-Tropez" ou "Le Corniaud" © Radio France / Alexis Demeyer

Sur 400 mètres carrés, dans le centre-ville de Saint-Raphaël, la vie de Louis de Funès est désormais à l'honneur avec des affiches, des objets cultes, des extraits de films, mais aussi des photos de famille. Julia De Funès, la petite-fille de l'acteur, qui est à l'origine du projet : "Il y avait une demande, on le voyait sur les réseaux" explique celle qui estime que l'exposition est comme l'acteur : "Intime mais pas impudique, très joyeux".

Des élements sur l'enfance et la jeunesse du comédien sont présentés dans le musée Louis de Funès de Saint Raphaël © Radio France / Alexis Demeyer

Une autre "petite-fille de" a été nommée commissaire de ce musée, Clémentine Deroudille, dont le grand-père était Robert Doisneau : "Le génie de De Funès ne sort pas de nulle part, mais de son enfance, de sa rencontre avec les Branquignols, avec Daniel Gélin".

Affiches, extraits de films : toute la carrière de Louis de Funès racontée dans ce nouveau musée qui lui est consacré, à Saint-Raphaël © Radio France / Alexis Demeyer

Un précédent musée, plus modeste, a existé jusqu'en 2016 en Loire-Atlantique. Sébastien Téreau est le créateur de la page Facebook "Just Louis de Funès", qui compte 1,300 000 abonnés : "J'avais visité le précédent, ici on laisse plus de place au comique, au personnage de film : les fans aimeront".

A Saint-Raphaël, les visiteurs du musée vont pouvoir réviser les meilleurs répliques des fims les plus populaires de Louis de Funès © Radio France / Alexis Demeyer

La ville de Saint-Raphaël a investi 1 million d'euros dans ce musée, avec pour objectif, 40 000 visiteurs par an, comme l'explique le maire Frédéric Masquelier : "Vous avez un certain nombre de scènes tournées à Saint-Raphaël, la route de la Corniche dans les 'Gendarmes' ou celle en face de l'île d'Or dans le 'Corniaud'"

Une "vadrouille" au musée de Funès vous coûtera 6 euros. Et c'est gratuit jusqu'à 18 ans.