C'est un phénomène tabou, et pourtant il touche de plus en plus de français: le burn out parental. Un épuisement prolongé, une prise de distance émotionnelle et une perte totale d’épanouissement sont les principaux symptômes pour ces pères et ces mères qui ont du mal à élever leurs enfants.

De plus en plus de mères et de pères se laissent dépasser par l'éducation de leur progéniture, allant jusqu’à l'épuisement physique et psychique. © AFP / JULIEN MATTIA / NURPHOTO

Virginie a 37 ans, avec son compagnon, ils ont un garçon de bientôt 5 ans, et des jumeaux de 2 ans. Lorsqu'ils sont nés, Virginie a décidé de prendre un long congé parental. Virginie le dit, elle culpabilise de ne pas pouvoir plus jouer, de ne plus vivre l'instant présent avec ses 3 enfants. Après avoir lu des ouvrages sur le burn out parental, elle a repris le travail.