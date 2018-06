Rencontre avec Stéphane, agent d’escale, des clients qui ont trouvé des alternatives ou encore Ramoutcho, le cheminot gréviste et amer : Helene Fily a voulu vérifier si la mobilisation se voit encore dans les rangs de la SNCF.

Alors que la grève entamée à la SNCF en avril se poursuit, le Sénat vote à son tour la réforme ferroviaire. © AFP / NICOLAS MERCIER

On compte 13 séquences déjà, et 26 jours de grève depuis début avril. Alors que les députés ont voté la réforme ferroviaire, que les sénateurs le font aujourd'hui, les cheminots tiennent bon. Les usagers semblent s'être habitués à cette drôle de grève, chacun son système D. Au point de ne plus y penser ? Cette mobilisation se voit-elle encore ? Alors que l'intersyndicale réfléchit à une nouvelle journée sans cheminots, Hélène Fily a fait le test, gare Montparnasse à Paris.