Le lycée Turgot à Paris, lycée général et technologique, est l'un des plus prisés de la capitale. Une classe "Ambition scolaire danse urbaine" y est née il y a 4 ans. Chaque année, la promotion de 16 élèves permet au lycée d'intégrer des jeunes de banlieues dans un cursus scolaire d'excellence.

Jade, élève de seconde, et Maxime, en terminale, font partie des classes "ambition scolaire danse urbaine" du lycée Turgot, à Paris. © Radio France / Béatrice Dugué

Il y a autant de filles que de garçons parmi ces élèves retenus aux sélections du mois de mai. Pour les recruter, un jury de membres de l’Éducation nationale, du ministère de Culture, de danseurs professionnels, auxquels s'ajoutent le proviseur et le professeur d'EPS, retient leurs qualités de danseurs bien sûr... Mais aussi leur motivation. "Aux auditions, vous avez d'abord des tests scolaires", précise David Berillon, le professeur d'éducation physique et sportive à l'origine du hip-hop au Lycée. "Même si nous avons les notes des élèves, nous voulons les écouter en français, en anglais. Nous voulons voir s'ils vont travailler. L'après-midi, ils passent des tests dansés. Prestation libre de deux minutes trente. Nous voulons savoir qui ils sont". Ils peuvent être en difficulté scolaire, ou personnelle, ou les deux.

Ces élèves sont admis dans deux classes de seconde distinctes. Ensuite, ils partent soit en filière technologique, soit en filière générale, dispersés dans différentes classes. Car la danse n'est qu'une option. Ces jeunes danseurs se retrouvent pour l'entrainement et les répétitions les soirs de la semaine.

L'idée n'est pas de former des danseurs professionnels.

"Je ne suis pas proviseur d’une classe de danse, je suis proviseur d’un lycée !", explique Christophe Barrand, le proviseur du lycée Turgot. Qui leur martèle : "c’est une classe ambition scolaire danse ; donc si tu viens dans cette classe là, c’est parce que tu veux réussir tes études, ! ". En échange de quoi, le lycée met en œuvre du soutien scolaire et une grande disponibilité d'encadrement. Si un élève ne tient pas la route scolairement, si ça devient trop lourd, les heures d’option sont réduites. "Mais ça arrive peu", sourit David Bérillon.

"On a beau dire liberté-égalité-fraternité, vous comprenez bien que dans certains quartiers, dire 'je vais aller dans un grand lycée parisien', c'est inconcevable si on se bride soi-même." C'est ainsi que Christophe Barrand justifie la naissance de cette classe particulière. Favoriser la mixité sociale et la réussite de classe dite moins favorisées, c'est dans l'ADN du lycée Turgot depuis toujours, explique le proviseur. "Il faut que ces jeunes soient convaincus qu'ils ont tous le potentiel pour aller vers l’excellence. L’idée c’est qu’il se disent 'pourquoi pas moi' !"

Maxime est un jeune Parisien filiforme de 17 ans. À son arrivée en seconde, il était timide, inhibé, démotivé dans le domaine scolaire. "La danse c'était le seul moment où les gens me voyaient vraiment". Aujourd'hui en terminale informatique, il pense avoir le bac. "Ici c'est comme si je pouvais exploser, en fait. Je suis vraiment décomplexé, puisque j'ai appris à me faire confiance et à faire confiance aux autres."

Jade elle, a 14 ans, elle rentre en seconde. Elle vient de Saint-Ouen tous les jours, ce qui représente 2 à 3 heures de trajet quotidien. "Je désirais sortir de ma zone de confort et je voulais montrer que nous, les jeunes de banlieue, nous avons de l'ambition."

Cette année la totalité des élèves de cette classe "ambition scolaire danse urbaine" ont eu leur bac. Les trois quarts avec mention.