L'idée est simple : prendre une bouteille, et la remplir des mégots que l'on trouve en marchant dans la rue. Lancé début août par une jeune francilienne et ses amis, le défi #FillTheBottle est devenu viral.

Défi #FillTheBottle © Amel Talha

Les réseaux sociaux ont l'habitude des défis mondiaux plus ou moins pertinents. Cette fois, c'est un challenge écologique qui ressort des tendances. Au cœur de l'été, un trio d'amis d'Ile-de-France a décidé d'inciter les internautes à nettoyer la planète de ses mégots. Voyant circuler sur la toile quelques images de bouteilles remplies de bouts de cigarettes accumulés lors de promenades, ces jeunes ont lancé le mot clef #FillTheBottle (remplis la bouteille) pour encourager ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux à mener des actions à leur échelle.

Amel, 18 ans, jeune bachelière et future étudiante en médecine, a ainsi invité à ses amis à se munir de bouteilles vides, marcher quelques centaines de mètres, et ramasser tous les mégots sur le chemin.

Amel est l'une des initiatrices du défi #FillTheBottle © Radio France / Delphine Evenou

Un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau. La nature met douze à vingt-cinq ans à l'éliminer. C'est la deuxième cause de pollution de l'océan. Ce n'est pas anodin. Amel.

Très vite, le défi devient viral et les images se multiplient, mettant le plus souvent en scène de jeunes, voire très jeunes citoyens.

La mairie de Deauville s'est emparée du phénomène en proposant des tickets de piscine et de tennis aux citoyens qui se prêtent au jeu.

Pour l'ONG Zero Waste France, ce type de défi est important pour toucher un public le plus large possible. "La viralité de ces challenges, quand ils sont réussis, permet d'accroître le nombre de personnes sensibilisées, analyse Julie Sauvetre, chargée de projet au sein de l'organisation. Cela peut leur donner envie de creuser la question des déchets et du réchauffement climatique. C'est complémentaire des actions menées à l'année par les ONG".

En France, 30 milliards de mégots sont jetés par terre chaque année.