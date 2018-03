L'opération "grand nettoyage" est lancée après la décrue en région parisienne.

Le département des Hauts-de-Seine que ça se passe a été l'un des départements les plus touchés par les inondations cette année. A la fin du mois de janvier, la Seine est largement sortie de son lit, avec un pic à près de 8 mètres à Suresnes. Et une conséquence importante : des kilos de déchets charriés par le fleuve sont venus s'accumuler sur les berges. Des promenades devenues impraticables et très sales pour les passants et les habitants. Et c'est donc l'équipe du Belenos qui s'en charge un bateau nettoyeur acheté par le département il y a 40 ans.

Départ de Levallois-Perret, direction Puteaux avec Soizic Pellet.