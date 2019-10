Mardi, cela fera un an que le département de l'Aude a été frappé par d'importantes inondations aux conséquences mortelles, le décès de 15 personnes. Retour sur place.

Le village de Villegailhenc, près de Carcassonne, avait été gravement touché par ces inondations. © AFP / Alain Pitton / NurPhoto

Inondations de l’Aude un an après. Triste anniversaire, mardi, pour le département de l’Aude, victime il y a un an, de graves inondations qui s’étaient soldées dans la région de Carcassonne par 15 morts, 75 blessés et un millier de personnes déplacées. Parmi les villages les plus touchés par les inondations Villegailhenc et Trèbes. Dans le premier, la vie se reconstruit lentement, mais déjà ce petit village a été métamorphosé.