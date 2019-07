Les transports en commun parisiens sont en chantier avec, comme tous les étés, de nombreuses fermetures de gares et des travaux d'améliorations. Toutes les lignes RER sont concernées, quelques lignes de métro aussi et évidemment, il y a beaucoup de perturbations pour les usagers.

Ligne 6 du métro parisien © Maxppp / Olivier Boitet

Reportage sur un des axes les plus touchés et d'habitude, les plus empruntés des transports parisiens : la ligne 6 du métro, coupée cet été dans sa partie aérienne, entre la gare Montparnasse et le Trocadéro.